Musée de la Libération de Paris : réouverture mardi 16 juin 2020

MUSEE DU GENERAL LECLERC - MUSEE JEAN MOULIN - Le musée historique qui rend hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale sur la place Denfert-Rochereau rouvre ses portes le 16 juin 2020 avec l'exposition "1940 : Les Parisiens dans l'exode".

[Mis à jour le 9 juin 2020 à 15h57] Le musée de la Libération, inauguré le 25 août 2019 à l'occasion du 75e anniversaire de la Libération de Paris, rouvre ses portes mardi 16 juin 2020. Les visiteurs pourront continuer à découvrir l'exposition temporaire 1940 : Les Parisiens dans l'exode jusqu'au 13 décembre 2020. Cette première exposition temporaire retrace l'épisode tragique de l'exode vécu par les Parisiens en juin 1940. Alors qu'en 2020 aura lieu la commémoration de cette année charnière dans l'histoire de la France, des archives, photographies, films, dessins et témoignages réunis pour la première fois dans une exposition, éclairent ce traumatisme collectif.

Les collections du musée de la Libération de Paris retracent quant à elles l'histoire de Paris durant l'occupation et la Libération dans les pavillons Ledoux de la place Denfert-Rochereau, entièrement rénovés et restaurés, faisant face aux Catacombes. Grâce à des documents inédits et des objets militaires, le musée raconte l'histoire de Paris qui résiste à l'occupation allemande et retrouve sa liberté. Le nouveau parcours de l'exposition est conçu selon une approche pédagogique, plongeant les visiteurs sur les traces de Jean Moulin et de Philippe Leclerc de Hauteclocque (le Général Leclerc). Il rend également hommage aux femmes et hommes qui ont pris le parti de résister. Une expérience immersive que nous vous proposons de découvrir en images :

Le Musée de la Libération de Paris a le privilège d'abriter un abri de défense passive, à 20 mètres sous terre. Cet abri qui n'était pas réellement utilisé devint le poste de commandement du colonel Henri Rol-Tanguy le 20 août 1944. Durant la semaine décisive de la Libération de Paris, le membre dirigeant de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et une dizaine de personnes y ont séjourné.

Avec pour fil rouge le parcours du général Philippe Leclerc de Hauteclocque, à qui il revient l'honneur de libérer Paris de l'occupation allemande le vendredi 25 août 1944, à 15h30 et celui de Jean Moulin, icône de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, ce nouveau musée d'histoire expose dans ses étages des effets personnels (valise et boîte d'allumette de Jean Moulin où était dissimulé un microfilm), des uniformes, casques, brassards FFI (et même la combinaison avec laquelle fut parachuté Jean Moulin en France le 1er janvier 1942), des images d'archives audiovisuelles, des documents et autres témoignages. "À partir de l'engagement de ces deux hommes, on évoque Paris occupé et libéré. Plus de 300 objets et documents sont exposés.

A côté de ces deux figures emblématiques, le musée rend hommage à tous les hommes et femmes qui ont pris le parti de résister, se faisant le témoin de leur engagement dans la Résistance, dans les combats menés en Afrique ou encore en Normandie. La scénographie imaginée par Marianne Klapisch s'adapte aux espaces du monument restaurés et réaménagés.

Clou du spectacle, la visite de l'abri de défense passive, situé à 26 mètres sous le musée, s'effectue après avoir descendu 100 marches en sous-sol. L'expérience est alors totalement immersive, le visiteur se trouvant plongé dans cette semaine insurrectionnelle où le colonel Rol-Tanguy avait installé son état-major.

Le musée en mémoire des résistants et des déportés est ouvert au public du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures, depuis le 25 août 2019, jour de l'inauguration.

Si les collections permanentes du musée de la Libération de Paris se visitent gratuitement, les expositions temporaires sont quant à elles payantes. Plus d'informations sur le site du musée de la Libération de Paris.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin est situé au 4, avenue du Colonel Rol-Tanguy Place Denfert Rochereau dans le 14e arrondissement de Paris.