Pleine lune 2023 : ses effets sur votre signe astro ce jeudi 31 août

PLEINE LUNE. La prochaine pleine lune du 31 août 2023 placée sous le signe des Poissons sera une lunaison sous le signe du renouveau. Selon les experts en astrologie, les signes astrologiques les plus impactés par ce phénomène seront les Poissons, Cancer et Scorpion.

[Mis à jour le 29 août 2023 à 19h03] La deuxième pleine lune du mois d'août 2023, surnommée lune bleue, sera placée sous l'égide du signe astrologique des Poissons ce jeudi 31 août 2023. Une pleine lune sous le signe de la romance, "favorable aux rêves, à la sensibilité et au développement des intuitions" d'après l'astrologue Joyce Duval de Femme Actuelle. Pour les astrologues de Vogue, cette pleine lune des Poissons évoque également un changement : "Quelque chose peut quitter notre vie, comme une relation, un travail, un traumatisme, ou même des énergies psychiques qui ne sont pas les nôtres".

Concernant son observation, cette pleine lune du 31 août aura la particularité d'être une Super Lune. Un phénomène astronomique que les scientifiques appellent "périgée-syzygie", et qui n'a lieu que quand la pleine lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre, à moins de 360 000 kilomètres. On pourra l'observer à l'oeil nu, plus grande et plus brillante que d'ordinaire, si le ciel est suffisamment dégagé... Quels sont les effets de la pleine Lune sur votre signe astrologique, votre organisme et votre humeur ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout.

Cette pleine Lune bleue du mois d'août est "un prélude à l'amour, au romantisme, mais aussi à un possible retour des ex ou d'anciennes connaissances", annonce l'astrologue Joyce Duval de Femme Actuelle. Elle sera aussi annonciatrice de transformations. Voyons ses effets signe par signe :

Si chaque mois de l'année a normalement son unique pleine Lune, cette année 2023 est une année à 13 pleines Lunes et c'est ce mois d'août que la deuxième pleine lune du même mois survient (la première ayant eu lieu le 1er août et la dernière ce jeudi 31 août 2023). C'est pourquoi on qualifie le phénomène de "pleine lune bleue", ce qui n'a rien à voir avec la couleur de l'astre.

Jeudi 31 août 2023 à 3h37 du matin se produira précisément la prochaine pleine lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

L'influence de la Lune sur la Terre est réelle et prouvée scientifiquement : son rôle est bien connu et majeur dans le cycle des marées, qui lui-même a des multiples implications sur la vie de notre planète. Le cycle lunaire pourrait par ailleurs avoir un léger impact sur notre corps et les plantes, mais de nombreuses légendes populaires lui donnent bien plus d'importance qu'il n'en a réellement : insomnie, agressivité, jardinage, pousse des cheveux, déclenchement des accouchements… On vous aide à démêler le (très peu de) vrai du faux.

L'année 2023 est une année à 13 pleines lunes (deux survenues ce mois d'août). Voici en détail les dates et heures des prochaines pleines lunes en 2023 :