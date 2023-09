La super Lune des moissons ce 29 septembre sera la dernière de l'année 2023, comment l'observer au mieux ?

Ne manquez pas ce rendez-vous: la super Lune des moissons qui aura lieu ce vendredi 29 septembre est la dernière de l'année 2023. A quoi correspond exactement ce phénomène ?

La pleine Lune des moissons du 29 septembre 2023 est doublée d'une super Lune. Si la météo est de la partie, le rendez-vous promet un beau spectacle. Pour les observateurs possédant des jumelles ou un appareil photo, le disque lunaire apparaîtra non seulement légèrement plus grand dans le ciel nocturne mais également un peu plus lumineux qu'à l'accoutumée. Cette année, ce sont quatre super Lune qui se seront succédées. La première a eu lieu en juillet, le mois d'août en a compté deux d'affilée, et voici la dernière qui se déroule en septembre. Pour admirer la prochaine, il faudra attendre quasiment un an avec la "super Lune de l'esturgeon" qui aura lieu le 19 août 2024. Faisons le point sur cet évènement astronomique qui se répète seulement trois à quatre fois par an.

Pour admirer cette dernière super Lune de l'année, il faudra attendre le coucher du Soleil vers 19h30. La Lune s'élèvera alors au-dessus de l'horizon et sera bien visible en l'absence de nuages. L'astre de nuit pourra être admiré jusqu'à l'aube vers 7h du matin. La Lune sera alors située à 359 910 kilomètres de notre planète, c'est-à-dire légèrement moins proche que lors de la dernière super Lune du 31 août dernier. Mais cette différence sera imperceptible depuis la Terre.

Un phénomène relativement commun

Si le terme "super Lune" en provenance des États-Unis s'est largement répandu ces dernières décennies, évoquant l'image du spectacle fascinant d'une Lune considérablement plus grande que d'habitude, il s'agit en réalité d'un phénomène assez commun. En effet, l'orbite de la Lune autour de la Terre adopte une forme elliptique, ce qui signifie que notre satellite naturel ne se trouve pas toujours à la même distance de notre planète selon qu'il se situe aux extrémités de l'ellipse ou entre ces dernières.

Les dates de super Lune correspondent donc aux moments où la Lune se trouve au point de son orbite le plus proche de la Terre. Toutefois, les scientifiques utilisent rarement le terme de super Lune, un peu sensationnaliste pour un évènement régulier et finalement peu spectaculaire. En effet, si cette nuit-là notre satellite naturel apparait légèrement plus grand et plus brillant que le reste du temps, cette différence de taille n'est pas perceptible à l'œil nu. Sans équipement, vous devriez donc observer une pleine Lune relativement classique, ce qui n'empêche le phénomène d'être comme toujours un superbe spectacle.