Une éclipse de lune sera visible ce week-end, voici quand et comment l'observer au mieux

La prochaine éclipse lunaire nous attend le 28 octobre 2023 en début de nuit. On vous livre tous les détails de ce phénomène astronomique à observer à l'œil nu !

Ce samedi 28 octobre, nous aurons la chance d'admirer une éclipse partielle de Lune dans le ciel du soir. Bien que cet évènement ne soit pas très spectaculaire, il sera visible à l'œil nu dès le début de la soirée et constitue la plus grande éclipse lunaire avant l'année 2025. Celle-ci promet tout de même un beau moment qui mérite de lever les yeux vers la Lune.

L'éclipse lunaire qui nous attend se déroulera en plusieurs phases et débutera à 20h02 ce qui laissera l'opportunité aux curieux de l'observer sans devoir veiller tard. À cette heure, la Lune qui se trouvera au-dessus de l'horizon est, entrera doucement dans la pénombre. La phase de pénombre durera plusieurs heures et le disque lunaire sera totalement assombri vers 21h30. Notre satellite naturel sera donc visible à l'œil nu mais sa teinte sera bien plus foncée que lors d'une pleine Lune ordinaire.

La deuxième phase de l'éclipse débutera à 21h35 avec l'entrée de la Lune dans l'ombre de la Terre. On pourra alors apercevoir une échancrure se former à proximité du pôle sud de l'astre. Peu à peu cette tache s'étendra de la gauche vers la droite et atteindra son maximum vers 22h14 avant de disparaître à 22h52. Ensuite, la Lune restera dans la pénombre jusqu'à 0h26, moment de la fin de l'éclipse.

Le week-end prochain, on devrait donc assister à une éclipse partielle de Lune puisque seule une petite portion de notre astre de nuit sera plongée dans l'ombre de la Terre. Cette zone du disque lunaire ne sera pas totalement invisible mais pourra se teinter d'une couleur rouge orangé. Cette couleur est liée à la traversée de l'atmosphère terrestre par les rayons du Soleil qui sont filtrés par les composants de cette dernière.

Pour profiter de ce spectacle, vous n'aurez besoin d'aucun matériel puisqu'une éclipse lunaire n'est pas dangereuse pour les yeux, contrairement à une éclipse solaire. Si vous souhaitez admirer les cratères de notre satellite naturel et suivre l'évènement plus en détail, vous pouvez vous munir d'une paire de jumelles ou même d'un télescope. Bien que la Lune devrait être facilement repérable dans le ciel du soir, vous pouvez vous servir d'une carte du ciel comme celle du site Stelvision et d'une boussole pour savoir dans quelle direction elle devrait faire son apparition. Des applications comme Sky Tonight (accessible sur Google Play et sur l'App Store) existent également et permettent de localiser les objets célestes.