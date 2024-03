La pleine lune de mars invite ces signes à retrouver leur équilibre, découvrez si le vôtre en fait partie

Doublée d'une éclipse lunaire, la pleine lune du mois de mars débarque dans nos vies avec de nouvelles énergies. Découvrez tout de suite quels signes seront impactés.

Cette année, la pleine lune du mois de mars arrive avec le printemps, déjà installé depuis quelques jours. Prévue pour le lundi 25 mars à 8 heures du matin (heure de Paris) dans le signe de la Balance, elle sera accompagnée d'une éclipse lunaire. Malheureusement, cette dernière sera difficile à observer depuis la France mais pourrait bien apporter une énergie particulière pour quelques signes du zodiaque. Attendez-vous à une pleine lune riche en bouleversements dans différents aspects de votre vie, apportant du positif mais également des doutes et des questionnements… Découvrez si votre signe fait partie de ceux qui débuteront le printemps du bon pied !

Selon Isabelle Elvira, astrologue pour le magazine Femme Actuelle, cette pleine lune nous invite à nouer de "nouvelles relations, nous pousse à aller de l'avant et à nous libérer". C'est donc une énergie de renouveau qui se dégage de cet évènement astrologique. Inspiré par cette énergie insufflée par la lune, n'hésitez pas à profiter de ce dynamisme pour prendre de nouvelles décisions et oser des choix centraux dans votre vie. Cette période pourrait être riche en révélations qui vous aideront à y voir plus clair dans différents aspects de votre existence. Vous pourriez y voir l'occasion de rompre avec les questionnements qui vous travaillent depuis l'automne dernier et d'entamer un nouveau cycle plus positif.

La Balance dans une période décisive

Signe emblématique de cette pleine Lune, la Balance pourrait bénéficier d'un nouvel éclairage sur sa vie relationnelle. Isabelle Elvira vous incite à "ne plus tout accepter par amour". Le brouillard dans lequel vous vous apprêtez à plonger sera un mal pour un bien puisqu'il vous permettra de vous libérer de relations toxiques ou basées sur le mensonge. Vous devrez faire confiance à votre intuition et votre instinct pour sortir plus fort de cette épreuve.

Une pleine lune révélatrice pour d'autres signes

Parmi les signes qui devraient tirer du positif de cette pleine lune, on trouve les autres signes d'Air : les Gémeaux et le Verseau. Ces deux signes sont invités à ne pas essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Les Gémeaux de leur côté, pourront compter sur cette pleine lune pour puiser l'énergie qu'il leur faut pour se libérer des tracas qui vampirisent leur temps et leur argent. D'après Natacha Merani du magazine Marie-France, la pleine lune sera l'occasion de faire le tri dans vos relations et de laisser s'éloigner les personnes qui ne vous soutiennent pas. L'astrologue vous invite également à vous consacrer à vos activités manuelles. Selon elle, durant cette période, "votre meilleure inspiration viendra de la lune et de l'éclipse en Balance".