Les scientifiques alertent sur le risque de séismes sur la Lune au vu des futures missions lunaires

Tout comme la Terre, il arrive que la Lune soit le théâtre de séismes qui pourraient provoquer des glissements de terrain. Un phénomène étudié par les scientifiques qui alertent sur les dangers qu'il représente pour les futures bases lunaires.

Tandis que les agences spatiales prévoient des missions lunaires de longue durée à l'image du programme américain Artemis et son installation, à terme, d'une base lunaire au pôle sud de la Lune ou encore de la Chine, qui aimerait aussi établir une base permanente dans cette région très convoitée de notre satellite naturel, un groupe de scientifiques alerte sur un risque inattendu qui pourrait mettre en péril ces projets : les séismes lunaires.

Oui, vous avez bien lu ! Sous ses airs d'astre inactif et figé, la Lune est en réalité le théâtre de secousses sismiques, autrement dit, de tremblements de terre… ou de lune en l'occurrence. Observés depuis les missions Apollo, ces évènements sont bien différents des séismes que l'on connaît sur Terre. Pour comprendre leur origine, il faut plonger dans les entrailles de notre satellite naturel. Depuis sa formation il y a 4,4 milliards d'années, le cœur de la Lune naturel refroidit lentement. À mesure que cela se produit, l'intérieur de l'astre se contracte et l'extérieur se plisse à la manière d'un raisin sec. C'est précisément cette couche extérieure qui se déforme et craque à différents endroits, formant des failles que l'on observe à la surface de la Lune.

Failles situées au pôle sud de la Lune photographiée par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA © Watters et al., The planetary science journal, CC by 4.0

Jusque-là ces séismes n'ont pas eu de conséquences sur les activités humaines, extrêmement ponctuelles et brèves à la surface de la Lune. Mais ce risque pourrait devenir une véritable contrainte pour les missions de long terme et les futures bases lunaires. En effet, d'après une étude publiée dans la revue The Planetary Science Journal, des failles sismiques se sont formées autour du pôle sud de la Lune. Cette région, fortement pressentie pour accueillir des bases lunaires, présente donc une certaine fragilité géologique puisqu'à l'avenir, elle pourrait subir des glissements de terrains provoqués par de petits séismes.

Une des régions de la Lune où l'on trouve ces escarpements de faille ressemblant à des falaises n'est autre que l'un des sites candidats pour l'atterrissage de la mission Artemis III des Etats-Unis. Selon l'étude, il suffirait d'un petit séisme pour déclencher un mouvement de terrain qui pourrait causer des dommages considérables aux installations humaines se trouvant à proximité. Les auteurs de l'étude insistent donc sur l'importance de prendre en compte ce danger lors de la préparation des futures missions lunaires...