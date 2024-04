La pleine lune d'avril : un rappel à l'ordre attend ces différents signes du zodiaque

Derrière son joli surnom de "Pleine Lune rose", la prochaine pleine lune va imposer de nouvelles règles aux différents signes astrologiques. Découvrez à quoi vous attendre pour cette lunaison du mois d'avril.

La pleine lune du mois approche à grands pas et se déroulera le 24 avril prochain à 1h48 précisément dans le signe du Scorpion. Ses effets atteindront leur apogée dans la nuit mais vous pourrez les ressentir durant les jours entourant cette fameuse "pleine lune rose". Toutefois, n'espérez pas découvrir une lune rose dans le ciel cette nuit-là ! Ce qualificatif fait seulement référence à l'éclosion des "phlox", une plante dont les fleurs s'épanouissent à cette période de l'année.

La pleine lune qui nous attend invite tous les signes à lâcher prise sur leur passé au lieu de chercher à tout prix à garder le contrôle sur des éléments qui les empêchent d'avancer. Durant cette lunaison, vous risquez de faire face à des émotions particulièrement difficiles à maîtriser comme la jalousie ou la culpabilité. Il sera alors crucial de ne pas réprimer ses sentiments et d'honorer ce qui a été perdu sans s'y accrocher désespérément. L'enjeu de cette pleine lune pour vous : "une libération qui mène vers l'amour de soi et des autres", d'après l'astrologue Isabelle Elvira dans le magazine Femme Actuelle.

Le Scorpion noyé dans les incertitudes

Si vous êtes du signe du Scorpion, vous serez préoccupé par une forte "remise en question sur vos relations" selon Isabelle Elvira. Méfiez-vous de la rancune et de la jalousie qui pourraient vous empêcher de prendre un nouveau départ. En amour, il est essentiel d'acquérir une grande sécurité vis-à-vis de vous-même et de prendre du recul afin de voir le verre à moitié plein et de mettre de côté vos sentiments négatifs. Cette pleine lune marquera un tournant dans votre quotidien. À vous de vous préparer au mieux pour affronter cette période charnière !

Une période casse-tête pour ces trois signes

Certains signes astrologiques risquent de traverser une véritable tempête émotionnelle durant cette pleine lune rose. Si vous êtes Taureau, vous devez vous attendre à certains bouleversements dans vos relations. Des gens qui vous entourent pourraient prendre leurs distances, vous plongeant dans une forme de mélancolie que vous ne devez pas laisser s'installer durablement. Tournez-vous vers les personnes et les causes qui vous tiennent réellement à cœur.

Du côté du Lion, cette pleine lune sera placée sous le signe de la famille et du foyer dont vous devrez prendre soin. Prenez le temps de vous occuper des problèmes que vous avez mis de côté depuis longtemps. "Vous risquez de rencontrer plus de difficultés à l'avenir" si vous ne réglez pas la situation rapidement, met en garde l'astrologue Natasha Merani dans le magazine Marie-Claire.

Enfin, chez le Verseau, c'est le stress et l'anxiété qui pourraient se manifester durant cette lunaison, vous empêchant de vous concentrer sur vos activités quotidiennes. Quelle que soit la solution qui vous correspond, il est temps "de calmer vos angoisses et canaliser les excès", conseille Natasha Merani.