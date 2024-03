Nouvelle lune du 10 mars 2024 : certains signes astrologiques vont passer de mauvaises nuits

Sous le signe du Poisson, la nouvelle lune du 10 mars 2024 devrait influencer différents signes du zodiaque en bien comme en mal. Humeur maussade, sommeil troublé, découvrez les effets attendus de cette lunaison !

Dernière nouvelle lune avant l'équinoxe de printemps qui se déroulera le 20 mars prochain, la prochaine nouvelle lune aura lieu dimanche 10 mars à 10 heures du matin. Cette lunaison s'installera dans le signe des Poissons qui pourrait influencer fortement notre vie quotidienne, stimuler notre créativité et nous conduire dans une période d'introspection et de poésie.

Dans les prochains jours, tous les signes astrologiques pourraient ressentir l'influence de cette nouvelle lune en Poisson, synonyme du commencement d'un nouveau cycle. Signe d'eau, à la fois rêveur et sensible, il nous invite au rêve et à la méditation dans notre vie. Cette lunaison est également un moment particulièrement propice pour exploiter votre potentiel créatif et votre imagination. Musique, écriture, peinture, quel que soit le support utilisé, il est temps de vous exprimer d'une manière ou d'une autre et de libérer l'artiste qui sommeille en vous ! L'astrologue Isabelle Elvira du magazine Femme Actuelle nous invite à accueillir nos émotions et "à nous connecter au sensible et à notre intériorité". Assumez pleinement vos rêves et donnez-leur enfin vie !

Les Poissons au cœur de la tourmente

Directement concernés par cette pleine lune, les Poissons doivent se préparer à une période mouvementée. Dans le magazine Marie-France, l'astrologue Natacha Merani met en garde contre les insomnies au cours des nuits à venir où il sera sans doute difficile de trouver le sommeil. Mais c'est un mal pour un bien car les rêves que vous ferez durant cette période auront leur importance puisqu'ils "pourraient vous donner un indice sur la manière d'agir et sur ce dont vous avez réellement besoin. Même si les nuits sont difficiles, tirez-en le meilleur parti !", préconise l'astrologue. De la même manière, Isabelle Elvira encourage ce signe à intérioriser ses émotions afin de mettre des mots sur les maux.

D'autres signes impactés par cette nouvelle lune

Aux côtés des Poissons, les autres signes d'Eau pourraient bien voir leurs émotions décuplées par cette nouvelle Lune. Si vous êtes Cancer ou Scorpion, il vous est conseillé de "libérer ce qu'il y a au fond de vous". Mais d'autres signes seront également impactés par cette lunaison. Le Bélier pourrait voir ses pensées envahies par cette nouvelle lune qui viendra prendre une place inattendue dans son esprit. Mauvaise période également pour le signe Balance qui se sentira fatigué et las. Si c'est votre cas, cette nouvelle lune vous invite à prendre soin de vous. Sommeil, alimentation, c'est le moment de changer vos habitudes quotidiennes pour une vie plus saine !