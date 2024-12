Pleine lune du 15 décembre : quels effets sur votre signe astrologique ?

La prochaine et dernière pleine Lune de l'année, surnommée "Lune froide" par les Amérindiens, se produit ce dimanche 15 décembre 2024. Que disent les astrologues sur ses effets ?

La dernière pleine lune de l'année 2024 se produit ce dimanche 15 décembre, placée sous le signe du Gémeaux. La pleine Lune est la période propice à l'introspection et à la mise au point. Même si l'introspection est collective, cette pleine Lune aura plus ou moins une emprise selon le signe solaire de chacun. De nombreux signes du zodiaque sont affectés, à des degrés différents, par cette pleine Lune du mois de décembre :

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la Lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont ces effets de la pleine lune sur notre organisme et notre humeur ? Sont-ils avérés ou relèvent-ils de mythes ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets de la pleine lune scientifiquement prouvés et les dates et heures des prochaines.

Dimanche 15 décembre 2024 à 10 heures 01 minutes et 41 secondes précisément se produira la prochaine pleine lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

L'influence de la Lune sur la Terre est réelle et prouvée scientifiquement : son rôle est bien connu et majeur dans le cycle des marées, qui lui-même a des multiples implications sur la vie de notre planète. Le cycle lunaire pourrait par ailleurs avoir un léger impact sur notre corps et les plantes, mais de nombreuses légendes populaires lui donnent bien plus d'importance qu'il n'en a réellement : insomnie, agressivité, jardinage, pousse des cheveux, déclenchement des accouchements… On vous aide à démêler le (très peu de) vrai du faux.

L'année 2025 est une année à 12 pleines lunes. Voici en détail les dates et heures des pleines lunes au cours de l'année 2025 :