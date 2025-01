Dernière dates pour profiter de ce parcours lumineux en France, il vous embarque au cœur de la Préhistoire

Dinosaures et créatures préhistoriques lumineuses vous attendent dans ce jardin emblématique de France.

Plus que quelques jours pour en profiter ! Rendez-vous dans le 5e arrondissement de Paris, dans les allées d'un des jardins les plus merveilleux de la capitale. C'est là qu'une épopée lumineuse et fantastique vous embarque il y a 200 millions d'années, au Jardin des Plantes. Le Muséeum national d'Histoire naturelle invite ses visiteurs à se glisser dans la peau de véritables paléontologues, le temps d'une balade nocturne, à la découverte des espèces du Jurassique illuminées, dont certaines animées.

Avec "Jurassique en voie d'illumination", les visiteurs partent à la découverte des 5 environnements de l'"Ère des Reptiles", caractérisée par l'émergence des dinosaures, des reptiles volants et marins, ainsi que des mammifères et des plantes à fleurs. La promenade nocturne démarre dans le Grand Bleu, à 300 mètres de profondeur où règnent les reptiles marins comme l'ichthyosaure surnommé "dragon des mers" ou le plésiosaure au long cou gracieux. On y croise aussi bélemnites et ammonites, ces céphalopodes marins, ou des radiolaires, ces microorganismes aux formes étonnantes. Le périple se poursuit dans les profondeurs abyssales de l'océan à la rencontre des calamars ou des méduses bioluminescentes...

Des fumeurs noirs, ces cheminées hydrothermales d'où s'échappe un fluide pouvant atteindre 400°C. Retrouvez ces structures lumineuses à "Jurassique en voie d'illumination" au Jardin des Plantes, dans le cadre de la 6e édition du festival "En voie d'illumination" du Muséum national d'Histoire naturelle. © Flore Goldhaber

Après cette épopée vingt mille lieues sous les mers, on se retrouve embarqué dans un lagon du Jurassique supérieur, peuplé de coraux, poulpes et crustacés, il y a 150 millions d'années, là où se trouve notre Europe actuelle. Hauts perchés, les dinosaures volants font leur apparition, comme les ptérosaures. Place ensuite à la terre ferme, dans une vallée boisée qui traverse une rivière.

Le voyage se termine à l'ère du Crétacé, il y a 140 millions d'années, au cœur d'un marécage de la future France. On y croise les grands troupeaux de "dinosaures autruches", slalomant entre les turiasaures, des dinosaures géants cousins des diplodocus. Clou du spectacle, le visiteur se retrouve nez à nez avec l'un d'entre eux représenté en taille réelle, de quelques 30 mètres de haut. Surprise, côtoyant des crocodiles, tortues et autres amphibiens, on découvre également les premiers mammifères dont on retrouve les spécimens fossilisés à la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie Comparée du Jardin des Plantes.

Ces centaines de structures lumineuses monumentales vous en mettront plein la vue ! N'attendez plus pour découvrir cette 6e édition du festival "En voie d'illumination" du Muséum national d'Histoire naturelle qui se termine dimanche 19 janvier 2025. Cet extraordinaire voyage dans le temps au cours d'une soirée parisienne est ouvert du mercredi au dimanche, de 18h à 22h, sur réservation (tarif plein : 18€ / tarif réduit : 15€).