Ces 10 villes sont les plus pluvieuses de France... et la n°1 n'est pas en Bretagne !

Si certaines villes ont les clichés qui leur collent à la peau, la première place du classement des villes françaises de plus de 50 000 habitants où il a plu le plus souvent en 2022 crée la surprise !

Les clichés ont la dent dure... On pense qu'il pleut sans arrêt en Bretagne. Et pourtant, la ville de France où les précipitations ont été les plus élevées en 2022 ne se situe ni en Bretagne ni dans n'importe quelle région du Nord de la France, mais bel et bien dans le sud-ouest ! Découvrez notre classement Linternaute.com des villes françaises de plus de 50 000 habitants les plus fréquemment arrosées l'an dernier, réalisé à partir du volume pluviométrique enregistré l'année dernière :

Bayonne (département des Pyrénées-Atlantiques, région Nouvelle-Aquitaine) Brest (département du Finistère, région Bretagne) Cherbourg-en-Cotentin (département de la Manche, région Normandie) Chambéry (département de la Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes) Annecy (département de la Haute-Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes) Pau (département des Pyrénées-Atlantiques, région Nouvelle-Aquitaine) Calais (département du Pas-de-Calais, région Hauts-de-France) Besançon (département du Doubs, région Bourgogne-Franche-Comté) Grenoble (département de l'Isère, région Auvergne-Rhône-Alpes) Bourges (département du Cher, région Centre-Val de Loire)

Bayonne est devenue la ville la plus pluvieuse de France, les chiffres de 2022

La ville de Bayonne, située dans le sud-ouest du pays, est pourtant connue comme étant ensoleillée en été, mais il faut croire qu'elle peut facilement être pluvieuse les autres mois de l'année, enregistrant une moyenne annuelle de 1 158 millimètres de précipitations, ce qui la hisse en tête du classement des villes françaises de plus de 50 000 habitants les plus pluvieuses. Une autre ville de la région Nouvelle-Aquitaine est présente dans ce top : Pau, à la 6e place, avec 900 millimètres de précipitations annuelles.

Brest est la seule ville bretonne du Top 10 !

La seule représentante bretonne du top 10 des villes les plus pluvieuses de France est la ville de Brest, ouvent raillée pour ses journées grises et son crachin breton. Elle figure en effet en bonne (ou mauvaise) place de ce classement puisque 2e. Que les Bretons se rassurent, et notamment les Rennais, Lorientais ou Vannetais, c'est la seule ville de la région à figurer dans ce top des communes de plus de 50 000 habitants.

Les Hauts-de-France absents du Top 5

La région Hauts-de-France bat elle aussi en brèche les clichés en n'apparaissant pas avant la 7e place du classement, avec la ville de Calais qui enregistre en moyenne des précipitations annuelles atteignant 873, 8 millimètres. "Les précipitations annuelles moyennes en métropole s'échelonnent de 500&;à 2 000 millimètres en fonction de la situation géographique : elles sont minimales dans les secteurs de plaine éloignés des côtes, et maximales dans les zones de montagne et sur le littoral", selon le site Eaufrance, le service public d'information sur l'eau.