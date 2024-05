Tombé sous la douche, Charlie Colin, fondateur du groupe Train, est mort à 58 ans

Le bassiste, membre fondateur du groupe de rock américain Train, est mort après avoir glissé sous la douche.

"Il était beau et c'était le plus gentil des mecs" : le groupe de rock américain Train annonce la mort de son bassiste et membre fondateur, Charlie Colin. Âgé de 58 ans, le musicien est décédé après une chute dans sa douche, rapporte le site américain TMZ, citant sa mère, alors qu'il se trouvait dans une maison d'amis à Bruxelles, en Belgique, où il vivait depuis plusieurs années. Il n'a été retrouvé que cinq jours après sa chute, ajoute la même source.

"Quand j'ai rencontré Charlie Colin, devant à gauche, je suis tombé amoureux de lui. Il était beau et c'était LE plus gentil des mecs", peut-on lire dans un message rédigé par Patrick Monahan, chanteur de Train et publié sur le compte Instagram de la formation. Et d'ajouter : "Montons un groupe, c'est la seule chose raisonnable à faire. Son jeu de basse unique et son beau travail de guitare ont aidé les gens à nous remarquer (...) Tu es une légende, Charlie."

Le groupe de rock américain Train, formé en 1993 par Patrick Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood et Jimmy Stafford, avait été propulsé par plusieurs tubes, comme Hey, Soul Sister, Drops of Jupiter ou Drive By. La formation avait décroché en 2002 le Grammy Awards de la meilleure chanson rock et du meilleur arrangement instrumental. Charlie Colin avait quitté le groupe l'année suivante, en 2003 en raison de son addiction à la drogue, rapporte le site Variety.

Depuis, Charlie Colin avait travaillé avec plusieurs groupes, notamment de hard rock, comme Slipknot ou Puddle of Mudd. En 2017, il avait formé un autre groupe, le Side Deal, avec Stan Frazier de Sugar Ray et Joel et Scott Owen, anciens membres des PawnShop Kings, une formation qu'il avait également créée.