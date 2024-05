DIRECT. Débat Attal-Bardella : la tension monte en coulisses avant le duel choc

Gabriel Attal et Jordan Bardella ont rendez-vous ce soir à 20h15 sur France 2 pour un débat rempli d'enjeux à l'approche des élections européennes. Suivez les derniers préparatifs.

En direct

19:22 - L'animatrice du débat, Caroline Roux prévient : "ils savent que ce n’est pas un match de boxe" Le duel organisé jeudi 23 mai, sur France 2, entre le Premier ministre Gabriel Attal et la tête de liste du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, suscite autant d’attentes que de crispations. Pour l'animatrice, Caroline Roux, le débat s'annonce également tendu. "Il faut parvenir à ce que le débat ne nous échappe pas. Que ça ne se transforme pas en entre-soi, en politique politicienne et en règlement de compte qui n’intéressent que les candidats (...) Je n’hésiterai pas à intervenir, à rappeler les règles du jeu. Ils sont intelligents et savent que ce n’est pas un match de boxe", a assuré la journaliste de France Télévisions à TVMag.

18:52 - Un débat très disputé pour les chaînes de télévision Caroline Roux a évoqué le débat entre le Premier ministre Gabriel Attal et la tête de liste du Rassemblement national pour les Européennes Jordan Bardella ce soir sur France 2. Auprès de TVMag, la journaliste est revenue sur les coulisses de l'organisation de cette confrontation à quelques semaines du scrutin européen. "C’est le débat que tout le monde attend. Deux visions de l’Europe s’affrontent, deux visions de ce que doit être la France dans l’Europe et dans le monde (...) France Télévisions s’est battu pour décrocher ce débat et on l’a eu. Toutes les chaînes le voulaient, je peux vous le dire", a indiqué celle qui va animer le débat.

18:30 - L'objectif de la majorité : montrer que Jordan Bardella "ne sert à rien" A un peu plus de deux semaines de l'élection européenne, le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella s'inscrit dans une stratégie d'occuper l'espace médiatique pour le camp de la majorité. "Il faut qu’on parle de nous, il reste peu de temps. En cette fin de campagne, il faut envoyer un message très positif sur l’Europe, montrer ce qu’elle apporte. Et montrer que lui, ne sert à rien", avance un responsable de la majorité présidentielle auprès de Public Sénat. Pour le sénateur Renaissance François Patriat, à la tête du groupe macroniste du Sénat, "il ne s’agit pas de relancer la campagne, mais de mobiliser l’électorat qui soutient la majorité présidentielle, qui doit absolument venir voter".

18:05 - Gabriel Attal aurait préféré débattre avec Marine Le Pen Enjoint par le chef de l'Etat à se mouiller dans la campagne des élections européennes, Gabriel Attal a fini par avancer l'idée d'un débat, mais c'est avec Marine Le Pen que le Premier ministre souhaitait croiser le fer à l'origine. Une préférence qu'il avait justifié par son statut de chef du gouvernement "responsable devant le Parlement" pour qui il était logique de débattre avec "la présidente du premier groupe d’opposition au Parlement" qui n'est autre Marine Le Pen. Cette dernière a renvoyé le jeune Premier ministre vers sa tête de liste aux européennes, disant ne vouloir débattre qu'avec le chef de l'Etat. Mais d'après Gabriel Attal, si Marine Le Pen s'est dérobée "c’est parce qu’elle a un mauvais souvenir de ses précédents débats, notamment avec le président de la République" durant les présidentielles de 2017 et 2022. "Ça n’a jamais été son fort vraiment les débats. Je pense qu’elle se sent mal à l’aise dans cet exercice-là", a raillé le chef du gouvernement lors d'un déplacement dans le Loiret début mai. Si Marine Le Pen a montré des faiblesse lors de certaines confrontations, Jordan Bardella est à l'inverse un animal médiatique.

17:38 - Bardella veut résorber ses faiblesses, Attal veut les pointer du doigt Jordan Bardella part avec un avantage dans le débat qui l'opposera à Gabriel Attal ce soir : son camp est en tête dans les résultats des sondages. Mais c'est un combat sur le fond qui se prépare et la majorité présidentielle entend piéger la tête de liste du Rassemblement national sur ce point. "Il "faut montrer que le RN n'a fait preuve d'aucune compétence, d'aucun sérieux au niveau européen", selon le député Renaissance Antoine Armand, interrogé par Franceinfo. Le Premier ministre a épluché les prises de position de son adversaires pour identifier ses "faiblesses" et appuyer dessus selon des proches, l'idée est de pointer "les contre-vérités et mensonges, même sur l'immigration" de Jordan Bardella. En face, le président du RN s'est aussi préparé à cette stratégie d'autant que son bilan et son assiduité au Parlement européen n'ont pas cessé d'être critiqué par les candidats aux élections européennes. "L'idée est de continuer à résorber deux faiblesses du RN" selon Mathieu Gallard, directeur d'études à l'institut Ipsos, toujours à Franceinfo. D'après lui, Jordan Bardella doit "montrer qu'il est compétent sur le fond [...] et montrer qu'il n'est pas europhobe, mais eurosceptique [...], cela lui permettrait de maintenir son socle électoral mobilisé, tout en pouvant potentiellement attirer quelques électeurs de Reconquête ou des Républicains".

17:02 - Une "approche binaire" : Gérard Larcher critique à son tour la tenue du débat Attal-Bardella "Il n’y aurait donc aucune autre alternative à Emmanuel Macron que le Rassemblement national ?" Ironise Gérard Larcher au micro de RTL. Le président du Sénat déplore l'"approche binaire" qui, selon lui, aboutit à l'organisation de ce débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. "Je souhaite que dans cette élection l’on parle d’Europe : or, au fond, Bardella c’est l’anti-Europe, et je ne suis pas tout à fait certain que la majorité relative présidentielle, avec Valérie Hayer, présente un vrai projet européen qui soit autre chose que le fédéralisme."

16:49 - François-Xavier Bellamy fustige un débat qui "ne correspond pas à la réalité" "On n’en finit plus de rejouer le second tour de la dernière présidentielle entre la Macronie et le RN", regrette la tête de liste de LR, en visite à Colombey-les-deux-Eglises. Pour Bellamy, "le débat que le service public va imposer ce soir aux Français, ne correspond pas à la réalité de l’enjeu auquel nous sommes confrontés et sur lequel les Français doivent se prononcer. Le vrai débat européen ne se définit pas par l’enjeu du débat de ce soir. Le vrai débat européen c’est celui qui oppose les deux grandes formations au Parlement : entre la droite et la gauche européenne."

16:44 - Le PS a saisi l'Arcom au sujet du débat Attal-Bardella Le week-end dernier, Olivier Faure a écrit au régulateur de l'audiovisuel Arcom pour signaler ce qu'il considère comme une atteinte à l'égalité des traitements dans la campagne des européennes : le candidat de son camp, Raphaël Glucksmann, n'a pas été convié sur France 2 en même temps que Jordan Bardella et Gabriel Attal. Pourtant, la liste du PS et de Place publique est toute proche de celle de Valérie Hayer dans les sondages. Pour Olivier Faure, la tenue du débat de ce soir pose un "problème démocratique fondamental".

16:38 - Pour un conseiller de Macron, "ça peut partir dans le décor" Ce proche de l'Elysée, interrogé par Le Point, fait confiance à Gabriel Attal pour son débat face à Jordan Bardella ce soir. Car selon lui, le président du Rassemblement national "a des failles énormes. Dès qu'il n'est pas dans sa zone de confort, sur ses sujets, ça peut partir dans le décor. [...] Même sur la forme, il est très agité. Valérie Hayer l'a mis à certains moments dans le coin du ring. Gabriel ne va pas le louper, il sera cornerisé de bout en bout."

16:16 - Au RN, "tous les arguments d'Attal ont été fichés" Rien n'a été laissé au hasard dans le camp de Jordan Bardella, à en croire son entourage : la tête de liste du Rassemblement national a pu compter sur ses collaborateurs pour lui préparer des fiches sur divers sujets. "Tous les arguments d'Attal ont été fichés, tous ses éléments de langage ont été analysés", affirme Philippe Olivier, colistier de Bardella, au Point. "Le 'vous ne travaillez pas', 'vous ne déposez pas d'amendement', et 'Mariani', et 'Jean-Marie Le Pen'… Cela risque de ne pas suffire face à Jordan Bardella qui, contrairement à ce que l'on peut lire, peut être très technique…"

16:08 - Attal et Bardella ont eu un long entretien la semaine dernière Le Premier ministre a reçu son adversaire à Matignon jeudi dernier, une semaine avant le débat qui les attend ce soir. Les deux hommes se sont entretenus en privée, dans un salon de Matignon, dans le cadre d'une consultation. Aucun collaborateur n'a été autorisé à participer à l'échange, qui a duré une quarantaine de minutes. Selon Le Parisien, le duel de ce soir a été brièvement mentionné, le temps de s'accorder sur la volonté d'avoir un échange "courtois".

15:36 - Pour le RN, ce débat sera "la confrontation de notre projet et de leur bilan" Le duel Attal-Bardella sera "tout d'abord la confrontation de notre projet et de leur bilan, aussi bien au niveau européen que national", annonce Renaud Labaye à Franceinfo. Pour ce cadre du RN, la présence même du Premier ministre autorise Jordan Bardella à élargir le débat aux enjeux nationaux, au-delà du contexte de campagne pour les européennes.

15:23 - Gabriel Attal "a envie" de "claquer le beignet" à Jordan Bardella Dans l'équipe de campagne des macronistes, la participation de Gabriel Attal à l'effort est salué par quelques voix : "Les sondages s'aggravent, il n'y a pas de dynamique", constate une source interne auprès de Franceinfo. Alors "pourquoi ne pas utiliser nos atouts avec un Premier ministre très populaire, bon débatteur et qui a envie de se confronter à Bardella pour lui claquer le beignet ? Ça peut être mobilisateur pour notre camp."

15:15 - Le duel Attal-Bardella fait grincer des dents au sein du camp macroniste La décision de présenter Gabriel Attal face à Jordan Bardella, qui répond à une demande de ce dernier, ne fait pas l'unanimité dans la majorité présidentielle : "Je comprends qu'il ait accepté, mais je me demande si cela n'installe pas Bardella dans une position qu'il n'a pas encore", pointe le député Horizon François Jolivet auprès de Franceinfo. Une députée Renaissance dit carrément son "désaccord avec le fait que le Premier ministre débatte avec Jordan Bardella, qui n'est que tête de liste". Pour rappel, la tête de liste de la coalition macroniste, Valérie Hayer, a débattu avec Jordan Bardella le 2 mai.