Quelles sont les villes les plus dangereuses de France ? La première va vous surprendre

Quelle ville détient le palmarès des agressions et de cambriolages en un an parmi les communes françaises de plus de 20 000 habitants ? Découvrez le palmarès 2023 et le top 30.

Linternaute.com a analysé dans le détail les derniers chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI) de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationales, relayées sur la plateforme data.gouv.fr. Les faits de délinquance (violence de rue, cambriolage, vols, violences sexuelles) pour mille habitants des communes de plus de 20 000 habitants ont été exclusivement comparés. Sur les 480 communes de plus de 20 000 habitants recensées, quelle ville détient le palmarès de la criminalité sur plusieurs indicateurs ? Découvrez notre TOP 30 :

Et la palme de la ville la plus dangereuse de France revient à... Lille !

Lille dans le Nord est la grande ville la plus touchée de France par la violence en 2022. La capitale des Flandres a les voyants au rouge : 114,7 faits de violence pour 10 000 habitants… En effet, selon un décryptage du Figaro, on enregistre cette année là +22% de vols avec arme, + 24% de vols dans les véhicules, et +23% de violences dans l'espace public… D'après l'adjoint chargé de la sécurité de Lille Jean-Claude Menault, "il est de jurisprudence constante que la ville de Lille est déficitaire en termes d'effectifs de police". "Le risque moyen statistique sur le territoire de Lille d'être victime d'un crime ou d'un délit est de 106 pour mille, soit 10.64 %", selon ville-data.com.

Le classement des villes françaises les plus dangereuses en 2023

Dans le top trois des mauvais scores arrive Lille comme vu plus haut, suivie de Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis, avec un nombre total de 11 331 crimes et délits en 2022, et la capitale, Paris, avec un nombre total de 215 862 crimes et délits en 2022. Découvrez notre top 30 des grandes villes les plus violentes de France :