Ce skieur a trouvé une astuce pour ne pas faire la queue au télésiège, mais il ne vaut mieux pas l'imiter !

Ce skieur ne perd pas de temps pour remonter la piste à l'aide d'une télécabine.

La saison des sports d'hiver se termine mais la neige est encore au rendez-vous dans de nombreuses stations d'altitude. Vous éviterez peut-être ainsi la foule des grands jours, notamment durant les vacances scolaires de février où les queues aux remontées mécaniques s'allongent à n'en plus finir. Le sujet des remontées mécaniques entraîne son lot de questions : y aura-t-il trop de queue à la télécabine ? Va-t-il faire froid sur le télésiège ? Un enfant va-t-il chuter et compromettre mon chemin pour parvenir au sommet du tire-fesses ? Un skieur a trouvé une alternative à ces questionnements qui enfreint les règles élémentaires de sécurité pour embarquer sur un télésiège.

La scène est presque lunaire. Un skieur a osé une pratique bien étrange pour éviter de faire la queue dans les remontées mécaniques et s'offrir gratuitement une ascension rapide. A mi-chemin sur une piste de ski, il se positionne sous une télécabine en marche au-dessus de sa tête, et décide de s'y accrocher pour se laisser tracter quelques dizaines de mètres plus haut. Il se laisse ensuite chuter, ses jambes retombant sur ses skis, et il redescend illico la piste. Cette pratique pour ne pas faire la queue au télésiège n'est pas recommandée du tout mais elle nous a bien fait rire !

Trêve de plaisanteries, il est bon de rappeler que tout skieur doit faire preuve de civisme et connaître les bonnes pratiques pour utiliser les remontées mécaniques en toute sécurité dans les stations de ski. Avant tout, on n'oubliera pas de se munir d'un forfait car comme tout moyen de transport privé, ce n'est pas gratuit. Ensuite, on fera la queue comme tout le monde sans doubler les autres. Sur une perche de tire-fesses, on ne s'assoit pas mais on laisse la perche nous embarquer en restant debout. Sur un télésiège, on garde son sac à dos devant soi, on enlève les dragonnes de ses bâtons et on jette un coup d'œil en arrière pour appréhender son arrivée. Enfin, on évite de retenir quelqu'un qui glisse du télésiège : "C'est impossible de tenir une personne à bout de bras pendant tout un trajet. Il vaut mieux qu'elle tombe dès le début de la remontée. Elle tombera de toute façon plus loin, mais de plus haut", conseille Daniel Pfeiffer, directeur du Service technique des remontées mécaniques des transports guidés (STRMTG) interrogé par Le Parisien.

Pour rappel, la plupart des accidents sur les remontées mécaniques sont liés au comportement des usagers, leur maladresse ou leur imprudence, selon un rapport du STRMTG. Les skieurs "qui embarquent mal assis ou qui paniquent en débarquant" sont souvent les plus en cause, rappelle Laurent Reynaud, délégué général de Domaines Skiables de France, interrogé par Le Parisien.