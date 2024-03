Cette ligne TGV très fréquentée va fermer plusieurs jours, de nombreux trains seront supprimés

Cette ligne de TGV française, la plus fréquentée du réseau ferroviaire grande ligne de toute l'Europe, sera entièrement fermée durant 4 jours.

Les voyageurs réguliers ou occasionnels de la SNCF vont devoir noter ces dates dans leurs agendas. La direction de l'entreprise ferroviaire a annoncé devoir adapter le plan de transport de ses TGV sur l'ensemble de l'axe Sud-Est au mois de novembre 2024. Mais si une ligne très fréquentée sera particulièrement concernée, d'autres seront aussi touchées !

L'explication ? Des travaux à réaliser afin d'équiper d'un nouveau système de signalisation la ligne à grande vitesse Paris-Lyon. La ligne de TGV Paris-Lyon, qui représente un tiers du trafic ferroviaire en France et qui est la plus fréquentée d'Europe, sera ainsi fermée du vendredi 8 novembre à 23 heures au mercredi 13 novembre 2024 à 4 heures, soit sur une durée totale de 101 heures. Cette fermeture complète de la LGV Paris-Lyon impactera fortement le trafic des TGV InOui et Ouigo de tout l'axe Sud-Est pendant ces quatre jours. SNCF Voyageurs recommande aux usagers de décaler leurs dates de départ ou d'arrivée.

Les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté et Grand Est seront impactées par cette fermeture de la LGV Paris-Lyon durant 4 jours. Environ 30 % du trafic sera seulement assuré sur l'ensemble de cet axe Sud-Est. Dans le détail, une importante réduction des TGV qui circulent depuis Paris jusqu'aux grandes gares telles que Montpellier, Marseille, Toulon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Dijon, Strasbourg et Metz est à prévoir.

10 grandes gares de la LGV Paris-Lyon ne seront en plus pas desservies sur l'axe Sud-Est : Lille Europe, TGV Haute-Picardie, Roissy Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV, Marne-la-Vallée Chessy, Massy TGV, Le Creusot-Montceau-Montchanin TGV, Mâcon-Loché TGV, Lyon Saint-Exupéry TGV, Valence TGV, et Nîmes-Pont-du-Gard.

Certaines dessertes entre le Sud-Est et d'autres régions ne seront tout bonnement pas assurées, à savoir la desserte Nantes-Lyon-Montpellier, Lyon-Rennes, Le Havre-Marseille ou encore Lille-Marseille. Les TGV depuis Paris qui desservent Marseille et Toulon n'iront pas plus loin, excluant la desserte des gares des Arcs Draguignan jusqu'à Nice. Il en sera de même pour les TGV depuis Paris qui desservent Montpellier, excluant la desserte des gares de Toulouse et Perpignan. D'autres liaisons entre le Sud-Est et les Pays-de-la-Loire, la Bretagne, la Normandie, le Centre Val-de-Loire et les Hauts-de-France ne seront pas assurées, celles-ci seront communiquées dans le détail prochainement.

L'axe Grand-Est sera quant à lui desservi avec une diminution de trains, comme sur les axes Paris-Strasbourg ou Lyon-Metz. De plus, les usagers devront subir un allongement important du temps de leur trajet : il sera multiplié par deux sur les axes Paris-Lyon (compter 4h30 au lieu de 2 heures), Paris-Marseille (compter 7h20 au lieu de 3 heures) ou encore Paris-Grenoble (compter 6h au lieu de 3 heures).

Enfin, certaines lignes internationales ne seront pas desservies. Il s'agit des TGV de l'axe Sud-Est vers l'Espagne, l'Italie et la Belgique, comme le Paris-Barcelone, le Bruxelles-Marseille ou encore le Paris-Milan. Les TGV qui desservent la Suisse (Lyria), l'Allemagne et le Luxembourg seront maintenues avec une diminution de l'offre sur les Paris-Genève, Luxembourg-Marseille, ou encore Mannheim-Marseille.