C'est l'adresse secrète d'Omar Sy pour des vacances authentiques en Provence

Loin des paillettes d'Hollywood, le célèbre acteur a acheté une maison depuis 10 ans dans ce village.

Alors qu'il avait délaissé l'Hexagone une dizaine d'années pour s'éloigner des paparazzi, l'acteur français, connu pour son charisme et son habilité à naviguer entre humour, comédie et drame, vit entre la petite ville de Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, à quelques heures de Paris, et ce village du sud de la France pendant les vacances.

Loin des paillettes d'Hollywood, c'est un endroit où le protagoniste d'Intouchables (2011) aime se ressourcer et où il goûte aux plaisirs simples de la vie. "Je vais acheter mon petit fromage, je fais de la moto, je vais acheter ma barquette de frites, je marche", avait-il confié dans son livre Viens, on se parle publié en 2024 aux éditions Albin Michel en collaboration avec la journaliste Elsa Vigoureux.

"Avoir plusieurs vies, plusieurs maisons.... Paris pour le travail, Los Angeles pour la famille, le Sénégal pour tout rassembler...", avait affirmé la journaliste. Ce à quoi Omar Sy avait ajouté : "Et Saint-Rémy (de Provence)" ! Et ce choix porté sur ce village pittoresque en Provence n'est pas un hasard. L'humoriste Jamel Debbouze, dont il est très proche depuis le début de sa carrière, a aussi acquis une maison à Saint-Rémy-de-Provence, "là où Vincent Van Gogh a vécu, là où il s'est coupé l'oreille, là où il a dû séjourner en hôpital psychiatrique", détaille Omar Sy dans son livre.

Rue dans la vieille ville de Saint-Rémy-de-Provence et sa tour de l'Horloge. © Kirk Fisher - stock.adobe.com

Il est vrai que l'illustre peintre y a traversé une année cruciale de sa vie en 1889 : interné au monastère Saint-Paul-de-Mausole (qu'il est possible de visiter pour voir la reconstitution de sa chambre), il peint près de 150 œuvres emblématiques, immortalisant la campagne des Alpilles, une production qui marqua à jamais son apogée artistique. Outre ce lien puissant avec Van Gogh, le village de Saint-Rémy-de-Provence a aussi un charme fou.

Niché dans un cadre naturel exceptionnel au pied des Alpilles, le village cultive l'art de vivre provençal authentique avec ses ruelles pavées, ses places ombragées par des platanes, ses jolies fontaines (dont une qui rend hommage à Nostradamus) et ses terrasses de café qui invitent à la flânerie. Son marché coloré du mercredi matin qui se tient sur la place de la République est un immanquable : on se laisse tenter par les fruits et légumes gorgés de soleil, les fromages de chèvre, les herbes de provence, l'huile d'olive des Alpilles en passant par la poterie et les tissus. C'est un lieu d'échanges et de vie sociale où résonnent les accents du Sud.

Bien entendu, la visite ne s'arrête pas là : Saint-Rémy-de-Provence abrite le site archéologique exceptionnel de Glanum. Les deux vestiges baptisés "Les Antiques", composé d'un Arc de Triomphe à quatre piliers, rareté architecturale, et d'un mausolée des Jules marquent l'entrée de la ville antique. Au fil de la visite de cette ancienne ville gallo-romaine, on déambule entre thermes, temples, habitations et voies pavées. Alors, séduits comme Omar Sy ?