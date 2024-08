Se baigner sur ces plages de France peut être très dangereux, de nouvelles alertes aux risques de noyade

Des courants marins particulièrement forts cet été peuvent être mortels dans ce littoral de France.

Chaque été, vous êtes nombreux à vous baigner le long des côtes de l'Hexagone. Si la Méditerranée a la réputation d'être une mer tranquille, les eaux de l'océan Atlantique sont plus surprenantes. En cherchant à se rafraîchir, on oublie parfois d'être prudents et on se fait surprendre par la puissance de l'océan, notamment par ce phénomène naturel extrêmement dangereux des baïnes.

Elles sévissent principalement sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine. Les préfectures de Charente-Maritime, de Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont donné l'alerte en juillet sur des courants de baïnes qui se forment régulièrement, et principalement sur la côte sableuse aquitaine à raison d'une tous les 400 mètres environ, soit près de 600 au total. "Les plages de Nouvelle-Aquitaine sont marquées par des courants marins qui peuvent être dangereux. Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient. Ces courants sont particulièrement forts et pourraient facilement vous entraîner vers le large.

Pour votre sécurité, baignez-vous entre les drapeaux des postes surveillés", ont annoncé par exemple les autorités girondines les 15 et 16 juillet dernier, lorsque le risque était "maximal", atteignant un niveau d'alerte de 5 sur 5. Une première personne a déjà été tuée cette année, à la date du 14 avril au Cap-Ferret en Gironde, et l'été dernier, les baïnes avaient provoqué le décès de pas moins de 14 baigneurs sur le littoral atlantique, selon la préfecture maritime. L'été 2023 avait été particulièrement difficile avec des alertes encore après le 15 août. Vigilanc donc jusqu'à la fin de l'été...

Signalisation de baïnes sur les plages des Landes. © Charles LIMA - stock.adobe.com

Les baïnes sont des courants extrêmement forts qui, en fonction de la hauteur des vagues et marées, peuvent emporter un baigneur au large en moins de 2 minutes. Elles sont caractérisées par des dépressions temporaires de la plage qui se forment dans une cuvette entre la mer et un banc de sable fin, et empruntent une trajectoire de sortie vers le large pour se vider. "On a l'impression que c'est une petite piscine donc on se dit qu'on est en sécurité mais en fait c'est un trou et le trou va se vider à un moment donné. Et si on est sur la trajectoire au moment où la cuvette se vide on peut être emporté par le courant", a détaillé Stéphanie Jeyer-Barneix, chargée de mission au syndicat de sauveteurs dans les Landes, à RMC.

Vous l'aurez compris, lorsque vous vous baignez sur le littoral, respectez les consignes de sécurité, soyez attentifs aux panneaux et recommandations des préfectures et ne sortez pas des zones de surveillance. Si par grand malheur, vous êtes emporté par une baïne, ne tentez surtout pas de nager à contre-courant au risque de vous épuiser puis de vous noyer. Ne paniquez pas et laissez-vous simplement emporter par le courant tout en demandant de l'aide. Lorsque le courant s'atténue, il vous suffira d'en sortir en nageant latéralement, en parallèle à la côte.