C'est le pire moment pour aller à Disneyland Paris, il vaut mieux attendre cette date

Vous prévoyez d'aller à Disneyland Paris ? Reconsidérez ces quelques facteurs avant de prendre votre décision.

La rentrée a sonné et la grisaille aussi... Vient alors l'idée lumineuse de se rendre à Disneyland Paris pour une parenthèse enchantée en famille ou entre amis. Si les saisons spéciales d'Halloween et de Noël semblent appropriées, le cru 2025 ne sera sans doute pas le meilleur...

Certes, il est bien connu que l'automne et l'hiver transforment le parc en un véritable monde enchanté, avec des parades féeriques, des odeurs de pain d'épices et de cannelle, des mélodies particulièrement envoûtantes... C'est aussi le moment d'y voir des spectacles exceptionnels comme pour le Noël Enchanté du 8 novembre au 6 janvier. Et pourtant, de nombreux fans du parc d'attractions parisien semblent moins enjoués cette année.

Le parc Disneyland Paris est en plein travaux d'expansion avec le Walt Disney Studios qui sera rebaptisé "Disney Adventure World" : il est en effet sur le point d'accueillir de nouvelles zones thématiques dont le World of Frozen inspiré de La Reine des Neiges et prévu pour 2026. Conséquence, des travaux continuent d'impacter certaines allées dans World Premiere Plaza ainsi que certains points de restauration et boutiques. ​Sur les réseaux sociaux, les visiteurs sont nombreux à déplorer ces travaux et multiplient les clichés de palissades et zones de chantiers. Sans compter la fermeture prochaine de l'attraction 3D Ratatouille pour quelques mois...

Du côté du Parc Disneyland, les fermetures d'attraction sans date de réouverture annoncée sont nombreuses à partir de ce mois de septembre, à savoir Indiana Jones et le Temple du Péril à Adventureland, Riverboat Landing à Frontierland, Buzz Lightyear à Discoveryland (jusqu'à la fin de l'année pour cette dernière)...

Considérez donc qu'il vaut sans doute mieux attendre quelques semaines d'autant qu'une saison très exceptionnelle va sonner au Printemps ! Le très attendu World of Frozen, tout nouveau land thématique de l'univers de La Reine des Neiges, va voir le jour officiellement à cette saison. L'aventure sera complétée par un nouveau carrousel volant sur le thème du film d'animation Là-Haut des studios Pixar, en travaux dès la fin de l'année. Suivra plus tard l'ouverture d'un troisième land immersif cette fois-ci consacré au Roi Lion, mais ne comptez pas sur une ouverture avant 2028...

Alors, pour éviter de croiser plus de panneaux "En travaux" que d'attractions ouvertes, privilégiez votre visite à Disneyland Paris de mi-mai à mi-juin, de préférence en semaine et hors vacances scolaires pour bénéficier des prix les plus bas. Autre possibilité : patientez le mois de septembre 2026, loin de l'euphorie de l'ouverture du World of Frozen, avec une météo encore clémente.