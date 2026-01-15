Le premier Parc Astérix hors de France mise sur une star inattendue

Dès le printemps 2026, cette star de la BD vous ouvre ses portes dans le tout premier Parc Astérix hors de l'Hexagone.

35 ans après sa naissance en France, le parc d'attraction des irréductibles gaulois s’exporte enfin. Dès le printemps 2026, le parc Belantis, situé au sud de Leipzig va entamer sa transformation pour devenir le premier "parc Astérix" hors de l'Hexagone. Mais le parc allemand ne compte pas copier son grand-frère gaulois : au lieu de mettre le paquet sur des montagnes russes impressionnantes pour les plus aguerris, il préfère d'abord séduire les familles.

Pour son lancement le 28 mars 2026, la première zone du parc mise sur un héros de la bande dessinée de Goscinny et Uderzo qu'on n'attendait pas forcément en première ligne : Idéfix, par Toutatis ! Plutôt que de parier sur le personnage au tempérament de feu d'Astérix ou sur la force tranquille du géant Obélix, c'est le fidèle compagnon à quatre pattes qui devient le vrai patron de cette ouverture.

Baptisé "Idefix AbenteuerLand" (L'aventure d'Idéfix), ce premier quartier gaulois qui prend place au niveau du Land der Grafen va proposer 4 attractions au grand bonheur des enfants de 3 à 10 ans : un manège de vélos volants, un circuit de bûches miniatures ainsi que des chaises volantes et un carrousel thématique. Seront également mis en place une aire de jeux, un espace de rencontre et un kiosque souvenirs.

Pour ne pas brusquer les habitués du parc Belantis, la mutation de l'ancien parc par la Compagnie des Alpes (propriétaire de la marque) se fera par étapes. "La philosophie est d'ajouter une attraction par an sur les cinq premières années", a révélé Guy Vassel, directeur général adjoint du parc en France, à nos confrères de Ouest France. Si un grand huit familial verra le jour dès 2027 (dans la zone Strand der Götter), le site conservera son identité actuelle le temps de réadapter les zones existantes (grecque, égyptienne) à l'univers d'Uderzo et Goscinny. Ce n'est qu'à l'horizon 2030-2031 que le site sera officiellement rebaptisé.

Vue de la zone d'entrée du parc d'attractions Belantis. © Jan Woitas/DPA/SIPA (publiée le 15/01/2026)

Côté décor, le site de Leipzig n'a rien à envier à la forêt de Plailly dans l'Oise. Avec ses 80 hectares et ses vastes plans d'eau, le futur parc Astérix allemand mise sur une immersion forestière sauvage afin de nous offrir une Gaule plus vraie que nature.

Ce choix géographique ne révèle pas du hasard : sur les 400 millions d'albums d'Astérix vendus dans le monde, 130 millions l'ont été en Allemagne ! Là-bas, les noms changent un peu une fois la frontière passée : Panoramix s'appelle Miraculix, Abraracourcix devient Majestix mais Idéfix reste... Idéfix ! La Compagnie des Alpes compte bien surfer sur ce succès pour attirer les Allemands, mais aussi leurs voisins polonais et tchèques, avec l'objectif de devenir à terme une destination incontournable en Europe, "avec près de 900 000 visiteurs par an".