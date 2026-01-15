Cette option secrète sur les smartphones Android permet de booster le Wi-Fi là où personne n'y arrive

Il n'est pas forcément utile de changer votre équipement Wi-Fi. Un simple téléphone Android peut faire l'affaire !

Qui n'a jamais vécu ce petit cauchemar ? On est tranquillement posé dans son canapé, prêt à regarder une vidéo sur le net, quand catastrophe : le réseau Wi-Fi est déplorable. Tout est lent, les pages ne se chargent pas... Rien à faire, la qualité de votre réseau n'est pas bonne.

Les deux réactions les plus répandues dans ce genre de situation consistent généralement à se rapprocher de sa box internet ou de redémarrer cette dernière, parfois de manière un peu brutale, pour palier d'éventuels bugs. Mais savez-vous que posséder un simple smartphone sous Android pourrait parfois résoudre votre problème de connexion ? La solution est peut-être tout simplement entre vos mains au moment où vous lisez ces lignes !

Tout le monde connait le partage de connexion ? Faisons tout de même un petit rappel. Cette fonctionnalité, présente sur une majorité de téléphones aujourd'hui, permet de partager le réseau 4G ou 5G de son smartphone vers un autre appareil (téléphone, ordinateur, tablette...). Mais saviez-vous que cette option peut également permettre de partager un réseau Wi-Fi ?

Pour réaliser cela, il convient de vous munir d'un smartphone connecté à votre Wi-Fi et d'un autre appareil dépourvu de connexion. Sur le smartphone, coupez les accès aux réseaux mobiles en allant dans :

L'application "Paramètres" de votre téléphone, trouvable grâce à son logo en forme de roue crantée.

Vous devriez y trouver une option "Réseau de données mobiles" (parfois appelé "Données cellulaires") ou un logo dans votre panneau de commande avec un nom similaire.

Trouvez ensuite l'option "Données mobiles" et décochez l'option. Votre téléphone ne sera ainsi plus connecté au forfait 4G ou 5G de votre opérateur mobile.

Rendez-vous ensuite de nouveau dans les paramètres pour activer le partage de connexion. Ce dernier peut prendre différentes appellations comme "Point d'accès mobile" ou "Partage de Wi-Fi". Une fois activé, vous pouvez ensuite connecter votre autre appareil à votre smartphone qui va alors servir de "pont" entre votre réseau Wi-Fi et votre second appareil. Vous bénéficierez ainsi d'une passerelle capable d'améliorer la connexion de votre réseau internet, comme s'il s'agissait d'un répéteur Wi-Fi.

Cette technique vous permettra de connecter plusieurs appareils à votre Wi-Fi (ou même celui d'un hôtel par exemple) afin de contourner certains problèmes de réseau. Notez cependant que cette fonctionnalité impacte énormément la batterie du téléphone utilisé et que ce dernier doit rester allumé en permanence afin de redistribuer le signal du Wi-Fi.

Notez que cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les smartphones et notamment sur iPhone puisque ces derniers vont automatiquement couper le Wi-Fi lorsque vous passez en partage de connexion.