C'est le vrai "Château de la Belle au bois dormant" et on peut le visiter : même les décors font revivre le célèbre conte

La visite de ce château français vaut largement le détour pour revivre le conte de Charles Perrault grandeur nature.

Il était une fois un château aux allures de conte de fées qui aurait inspiré Charles Perrault pour écrire son célèbre conte de la Belle au bois dormant. En effet, la légende raconte que l'homme de lettres français, invité en 1691, aurait puisé son inspiration dans la silhouette romantique de la forteresse pour planter le décor de l'histoire de la princesse Aurore publié en 1967 dans son recueil des "Contes de ma mère l'Oye".

Des jardins à la française baignés de soleil, des intérieurs grandioses... A l'image des châteaux de la Loire bien connus dans le monde entier, ce château est une belle découverte, sans doute plus confidentielle que Chambord ou Chenonceau mais pas sans intérêt.

Une fois la rivière de l'Indre franchie, le visiteur est en effet frappé par l'architecture de ce château qui fait écho à l'imaginaire du château enchanté avec ses nombreuses tours, tourelles et toits pointus en ardoise. "Il faut venir une belle nuit de pleine lune pour voir le château éclairé par la lune pour comprendre pourquoi Perrault s'est inspiré du château d'Ussé pour son conte de la Belle au bois dormant" avait suggéré à France 3 Stanislas de Blacas, dont la famille en est propriétaire depuis deux siècles.

Le château d'Ussé sur les rives de l'Indre est niché dans un décor bucolique au bord de la forêt de Chinon en Touraine. Ce château du Val de Loire de la fin du XVe siècle est doté de jardins à la française dessinés par l'illustre Le Nôtre, ainsi que de terrasses aménagées par Vauban, propices aux balades main dans la main. La romance se prolonge à l'intérieur : les scènes du conte de fées de Charles Perrault reprennent vie sous vos yeux.

Avis aux visiteurs qui ont gardé leur âme d'enfants ainsi qu'aux familles : des mannequins de cire costumés dans des pièces spécialement décorées dans le chemin de ronde refont vivre les principales scènes du fameux conte, du baptême de la jeune princesse Aurore au réveil face au prince charmant en passant par la malédiction de la sorcière Carabosse et la découverte du rouet maudit. Ces reconstitutions immersives permettent de suivre l'histoire du conte tout en explorant les différentes parties du château.

Mais la visite ne s'arrête pas là : le château d'Ussé dévoile également en son intérieur un travail architectural et ornemental impressionnant avec son entrée équipée d'un pont-levis, son plafond en trompe-l'œil imitant le marbre, sa remarquable collection de meubles du XVIIIe siècle, son donjon aux tapisseries et peintures incroyables et son grand escalier. Enfin, la pièce la plus ancienne, une salle voûtée médiévale, vous mènera à un mystérieux souterrain vieux de plus de 1 000 ans !

Vous l'avez bien compris, le château d'Ussé se distingue grandement des autres châteaux de la Loire par sa capacité à nous faire rêver. Une visite à ne pas manquer sur l'itinéraire royal de Chambord à Azay-le-Rideau, jusqu'au 11 novembre prochain (date à laquelle le château ferme ses portes pour l'hiver avant de rouvrir au mois de février).