Ticket restaurant : le plafond de 38 euros prolongé à septembre 2021

Le plafond du ticket restaurant relevé à un montant de 38 euros maximum par jour est prolongé jusqu'à septembre 2021. La date de validité des titres restaurant est également prolongée. Où peut-on les utiliser ?

[Mis à jour le 4 décembre 2020 à 16h25] Vendredi 4 décembre 2020, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé que le montant journalier des tickets restaurants déplafonné à 38 euros sera finalement "prolongé jusqu'en septembre 2021". Par ailleurs, de manière générale, les tickets restaurants verront leur date de validité prolongée au mois de septembre 2021, alors qu'ils devaient être "périmés en février 2021".

La prolongation de cette mesure, mise en place le 12 juin 2020, s'avérait nécessaire puisque les restaurants et bars sont fermés jusqu'au 20 janvier 2021 minimum. "La mesure que j'annonce n'aurait pas grand sens si les Français ne pouvaient pas utiliser ce stock de titres restaurant qu'ils ont chez eux", s'est justifié le ministre de l'Economie. Elle va permettre "de redonner 700 millions d'euros de pouvoir d'achat aux restaurateurs", a-t-il ajouté. Egalement, les Français pourront enfin liquider leurs tickets restaurant accumulés durant les mois de confinement, les week-ends et les jours fériés.

Pour rappel, depuis le 12 juin, le plafond d'utilisation quotidienne du ticket restaurant est passé de 19 euros à 38 euros maximum, une volonté du Premier ministre Edouard Philippe, concrétisée par un décret publié au Journal Officiel ce jeudi. Cette mesure vient en aide aux restaurateurs en prise à des difficultés économiques depuis la fermeture de leurs enseignes durant l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie du coronavirus. Elle devait prendre fin le 31 décembre 2020, et a été prolongé par jusqu'en septembre 2021 par le ministre de l'économie Bruno Le Maire.

Si cette mesure permet aux 4,4 millions de salariés français d'écouler leur crédit inutilisé en ticket restaurant, c'est surtout "une façon de soutenir de manière très concrète les restaurateurs", a déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Avant le 12 juin, seul un plafond de 19 euros des tickets restaurants était utilisable aussi bien dans les restaurants que dans les magasins alimentaires, hors dimanches et jours fériés. Où peut-on utiliser ce nouveau plafond de 38 euros ? Est-il valable tous les jours de la semaine ?

Fixé à 19 euros par jour auparavant, le plafond de paiement de votre titre restaurant est désormais relevé à 38 euros par jour jusqu'en septembre 2021, afin de soutenir le secteur de la restauration, durablement touché par la crise du coronavirus. Le montant de 38 euros de votre titre restaurant ou carte ticket restaurant s'applique tous les jours de la semaine, dimanche compris, ainsi que les jours fériés, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Le plafond de 38 euros du ticket restaurant n'est utilisable que dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons. Dans les magasins alimentaires et dans les grandes surfaces, le plafond est fixé à 19 euros, comme avant. De plus, s'il est possible d'utiliser son titre restaurant le dimanche et les jours fériés au restaurant, hôtel-restaurant ou dans un débit de boisson, il ne sera pas possible de le faire dans les magasins alimentaires et grandes surfaces. Pour ces commerces-là, l'utilisation de la carte reste limitée aux jours ouvrables, car il ne faut pas oublier que l'objectif de ce déplafonnement provisoire est "d'encourager l'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants et hôtels-restaurants, et ainsi de répondre aux difficultés économiques de ces établissements résultant de leur fermeture durant l'état d'urgence sanitaire", d'après le texte officiel.

Malgré la facilité d'usage du ticket restaurant, n'oubliez pas que, pour rappel, les restaurants et commerçants ne sont pas tous obligés d'accepter votre titre restaurant ! Avant de vous aventurer dans une enseigne, vérifiez qu'elle fait partie de la liste des restaurants qui l'accepte. Rendez-vous sur la plateforme Edenred, qui gère les tickets restaurants, et renseignez une adresse ou un lieu.

Les modalités d'usage du ticket restaurant ne changent pas pour les télétravailleurs, qui continuent de bénéficier des titres restaurants.