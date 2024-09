C'est la meilleure recette de moules au curry, elle est validée par Philippe Etchebest

La recette originale des moules au curry du chef Philippe Etchebest est un véritable délice.

On connaît tous l'iconique plat de moules, très apprécié à l'occasion de la Braderie de Lille où près de 500 tonnes sont consommées chaque année. Et ça tombe bien, l'événement approche et l'on arrive dans la périodes des mois en "bre" (septembre, octobre, novembre et décembre) où il est plus que conseillé de le consommer ! Si le traditionnel plat de moules est recouvert d'une sauce dite "marinière" (vin blanc, ail, échalotes, persil et beurre), le chef Philippe Etchebest n'hésite pas à casser les codes en proposant sa variante au curry. "Une recette facile et pas chère", fidèle à son credo, et qui ravira vos papilles.

"La technique et le principe c'est comme la moule marinière, sauf que je vais rajouter un peu de curry, un petit peu de crème, un peu de coriandre et du vin jaune" explique le chef juré dans Top Chef. Pour 2 personnes, prévoir 1,5 kg de moules de bouchot, 2-3 échalotes, 4 gousses d'ail, 8 brins de coriandre, 10 grammes de beurre, une cuillère à soupe de curry, 15 centilitres de crème fraîche liquide et 15 centilitres de vin jaune.

On commence par laver les moules en les remuant rapidement. Attention de ne pas laisser les moules stagner dans l'eau "sinon elles s'ouvrent et perdent leur eau, le meilleur. Il faut donc bien les remuer et vite les sortir", précise Philippe Etchebest. On les met dans un grand récipient. Eplucher ensuite les échalotes et les gousses d'ail en pensant à retirer le petit germe vert de l'ail qui donne de l'amertume. Ciseler ensuite les échalotes puis l'ail.

Faire fondre du beurre à feu moyen dans une grande casserole. Pendant ce temps, émincer la coriandre. Quand le beurre est chaud, on met l'ail et l'échalote à suer sans les colorer. On rajoute le curry puis le vin jaune. Dès que la préparation commence à bouillir, on rajoute les moules. On mélange bien le tout, puis on couvre la casserole pour les cuire à l'étouffée en laissant le feu fort. "Dès que les premières moules s'ouvrent, il faut arrêter" la cuisson et les sortir aussitôt au risque de devenir "caoutchouteuses". N'ayez pas peur si elles ne sont pas toutes ouvertes, elles vont s'ouvrir juste après. L'important, c'est qu'elles aient "une texture bien moelleuse", précise le chef. Enfin, on rajoute la crème fraîche à la préparation, puis la coriandre au tout dernier moment pour que son goût infuse dans le bouillon sans la cuire et on verse le tout sur les moules cuites.

Et voilà, c'est prêt ! Le chef Philippe Etchebest précise qu'il est tout à fait possible de "dévier de la recette et amener des goûts différents". Estragon et persil peuvent tout à fait remplacer la coriandre, plus exotique mais qui ne convient pas à tout le monde. Le vin jaune peut être remplacé par le vin blanc, qui figure dans la recette classique des moules marinières. Prêts à vous régaler ? Accompagnez vos moules de bonnes frites maisons !