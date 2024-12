Cette méthode de cuisson du chapon est inratable, elle garantit une chair moelleuse et juteuse

Plat traditionnel le plus demandé à Noël, le chapon demande de suivre à la lettre une technique bien précise de cuisson.

Plat emblématique des fêtes de fin d'année, le chapon va régner au cœur de la table du réveillon de Noël. Sa chair tendre et son goût savoureux en font un choix d'excellence pour cette grande occasion. Mais étant donné son prix élevé, il serait bien dommage de rater la cuisson. La hantise de lire la déception dans les yeux de vos convives face à une volaille sèche vous guette ? On vous livre la méthode secrète pour vous assurer un festin réussi.

Avant toute chose, sachez qu'un bon chapon doit présenter une peau sans défauts, des pattes à la peau lisse et un cou court. si votre budget le permet, choisissez un chapon estampillé Label Rouge ou bio, que vous aurez déniché de préférence chez un fermier ou un volailler. Il est bien entendu déconseillé d'opter pour une volaille déjà préparée ou surgelée. Ce premier critère peut vous garantir une expérience gustative ultime.

Prêts pour la préparation ? Lisez bien ces lignes, vous allez devoir être actif pour un bon moment. Au moins une heure avant la préparation, on sort le chapon du frigo et on le laisse reposer à température ambiante. Place ensuite à l'assaisonnement : du sel et du poivre que l'on saupoudrera généreusement sur le dessus, et sous la peau, on glisse délicatement un mélange d'herbes aromatiques, des fines tranches d'ail, de la citronnelle et du beurre fondu. Attachez ensuite les pattes du chapon avec de la ficelle de cuisine pour éviter que les pattes se détendent pendant la cuisson. Enfin, dernière étape avant sa cuisson, badigeonnez la volaille de beurre fondu à l'aide d'un pinceau.

C'est parti pour la cuisson traditionnelle au four. Comptez 30 minutes de cuisson par tranche de viande de 500 grammes. Si votre chapon pèse 2,5 kilos par exemple, optez pour 2h30 de cuisson. Afin d'assurer tendreté et uniformité, la cuisson se fera donc à basse température : on règle le thermostat sur 150 °C. Et seulement à la toute fin, pour une peau croustillante, on montera le thermostat à 220 °C durant 10 minutes seulement.

On commence par placer le chapon sur une cuisse dans un grand plat avec 15 centilitres d'eau et 5 centilitres de vin blanc. On se retrousse les manches : cette étape est cruciale pour assurer la jutosité de votre chapon. Toutes les 10 minutes, on l'arrose avec un mélange d'huile d'olive et de beurre. A un tiers du temps, on tourne la volaille sur la deuxième cuisse. On continue comme ça jusqu'au dernier tiers temps, où on finira la cuisson du chapon sur le dos. En fin de cuisson, on déglace la plaque à rôtir et on verse les sucs sur la volaille.

Cette méthode délicate de cuisson vous garantira une chair moelleuse et savoureuse à 100%. Si elle requiert un peu de patience, sachez qu'avant la cuisson, certains chefs conseillent même de laisser tremper la volaille de 10 à 12 heures dans de l'eau ou dans du bouillon pour obtenir une chair encore plus tendre et moelleuse ! A bon entendeur.