Guide Michelin 2021 : quelles rumeurs avant sa sortie ?

[Mis à jour le 12 janvier 2021 à 23h14] Le coronavirus n'aura pas eu raison du Guide Michelin qui lèvera le voile, lundi 18 janvier à 12 heures, sur son palmarès 2021 des chefs étoilés depuis la tour Eiffel à Paris, au cœur du Jules Verne, le restaurant étoilé situé au deuxième étage. La cérémonie se déroulera sans public conformément aux mesures sanitaires et le palmarès fera l'objet d'une prise de parole digitale diffusée sur la plateforme YouTube et les réseaux sociaux Instagram et Facebook.

L'équipe Michelin a annoncé via un communiqué de presse "l'éclosion de nouveaux talents sur la scène gastronomique française ainsi qu'un très beau dynamisme dans les adresses déjà installées". En raison du contexte sanitaire et économique, avec les restaurants qui demeurent fermés jusqu'à mi-février a minima, le guide rouge devrait se montrer tolérant vis-à-vis des pertes (jusqu'à renoncer aux rétrogradations ?), et devrait être plutôt fourni du côté des nouveaux promus, comme le prévoit le site gastronomique de référence Atabula.com. Concernant les rumeurs d'ascension, le critique gastronomique français Gilles Pudlowski évoque, dans son blog Les pieds dans le plat "la promotion possible d'Olivier Nasti du Chambard à Kaysersberg" et "celle de Julien Roucheteau qui devrait retrouver les deux étoiles jadis gagnées au Lancaster parisien à la Réserve de Beaulieu". Patience pour le reste !

L'édition française 2021 du célèbre guide gastronomique sera l'occasion, comme l'atteste le directeur international des guides Michelin, de promouvoir le secteur de la restauration en forte crise, en attendant sa reprise : "Nous allons mettre en lumière la combativité, le courage et le talent de nos cheffes et chefs, valoriser leurs producteurs de proximité et encourager tous les gourmets à réinscrire dès que possible les bonnes tables dans leur quotidien", a confié Gwendal Poullennec à nos confrères du Point. Si les restaurants étoilés de 2021 sont révélés lundi 18 janvier, la publication du guide Michelin France, facturé 24,90 euros, est quant à elle programmée au 21 janvier.

Pour la deuxième année consécutive, une nouvelle étoile en forme de feuille verte récompensera les acteurs de "la gastronomie durable", une nouvelle récompense apparue en 2019 sous la forme d'un prix remporté par Christopher Coutanceau. En 2020, pas de prix pour ce nouveau pictogramme, mais une liste allongée à 50 chefs français dont les restaurants respectent l'environnement. Pour retrouver ces restaurants, le pictogramme est visible sur le site et les applications mobiles du Guide Michelin. Dans la liste figurent actuellement, entre autres, L'Arpège d'Alain Passard dans le 7e arrondissement de Paris, le Mirazur de Mauro Colagreco à Menton, David Toutain dans le 7e arrondissement de Paris ou encore le Septime dans le 11e arrondissement de Paris.

Les prix pour les métiers du service et de bouche, de la pâtisserie à la sommellerie, en passant par les producteurs de proximité, feront aussi partie du palmarès, pour la troisième année consécutive.

Le Guide Michelin : un siècle de trois étoiles

Depuis 1900, le guide Michelin recense les bons restaurants. A l'origine, le guide était offert aux chauffeurs de voitures, il indiquait les stations de chemin de fer, bureaux de poste, médecins, pharmaciens, hôtels et restaurants. Si au départ, les étoiles indiquaient la catégorie de prix des restaurants, elles ne tardèrent pas à représenter la qualité de l'établissement sur la base suivante : une étoile signifie une excellente cuisine dans sa catégorie, deux étoiles indiquent une table qui mérite un détour, et enfin, trois étoiles mettent en avant une cuisine exceptionnelle, une table qui vaut le voyage.

Historiquement, le guide Michelin indiquait donc les bonnes tables à destination des chauffeurs qui arpentaient les routes de France. Cela se vérifie encore : un grand nombre de maisons se trouve encore à proximité de la nationale 7, route très fréquentée, reliant Paris au Sud de la France. Beaucoup de 3 étoiles d'aujourd'hui sont l'héritage de maison ancestrale reprise par la jeune génération, à l'instar de la Maison Pic, de Lameloise, de la Maison Troisgros...

La France compte actuellement 29 tables trois étoiles avec trois nouveaux chefs sacrés et un restaurant rétrogradé au palmarès Michelin. Christopher Coutanceau à La Rochelle, Kei Kobayashi à Paris et L’Oustau de Baumanière aux Baux-de-Provence ont décroché le Graal des 3 étoiles en 2020. Le restaurant mythique de Paul Bocuse, l'Auberge du Pont de Collonges, a perdu sa troisième étoile au Guide Michelin 2020. Les inspecteurs ont sanctionné la cuisine du restaurant du chef Paul Bocuse décédé en janvier 2018, par souci de transparence. "La table demeure excellente mais (…) le restaurant n'est plus au niveau de la troisième étoile. On doit être juste pour les clients", avait expliqué Elisabeth Ancelin, la directrice de la communication du Guide Michelin. "Nous avons tout à fait conscience de l'impact [de cette décision]. Maintenant, les étoiles du guide Michelin ne s'héritent pas, elles se méritent ", avait justifié sur RTL le directeur du guide Gwendal Poullennec.

Ce n'était pas la première fois qu'un grand chef se voyait rétrogradé de cette distinction qui représente une référence d'excellence en gastronomie : en 2019, le restaurant Maison des Bois, à Manigod, perdait également sa troisième étoile. Le chef savoyard Marc Veyrat avait même poursuivi en justice le guide, en vain. Il avait exprimé son soutien sur France Info, à la nouvelle de la rétrogradation de Bocuse : "C'est comme si on détrônait le pape". "C'est une agression contre le patrimoine culturel français, c'est la France qu'on agresse. Détrôner Bocuse c'est incroyable. Je trouve ça scandaleux, c'est pathétique", avait-il déploré.

Le patron du guide Michelin Gwendal Poullennec, pour qui ce fût la 2e édition au Guide Michelin (il est arrivé en septembre 2018) s'est taillé une réputation de "coupeur de têtes" en une année seulement, depuis qu'il a rétrogradé plusieurs grandes tables "mythiques" comme L'Auberge du Pont de Collonges de Bocuse, L'Auberge de l'Ill de Paul Haeberlin, L'Astrance de Pascal Barbot et La Maison des bois de Marc Veyrat en Haute-Savoie.

Ci-dessous, découvrez la liste des trois nouveaux restaurants 3 étoiles, des onze nouveaux 2 étoiles et des 49 nouveaux 1 étoile du cru 2020.

Les restaurants 3 étoiles du Guide Michelin en 2020

Pour obtenir 3 étoiles, un restaurant doit produire "une cuisine remarquable, une table qui vaut le voyage". Trois nouveaux restaurants ont décroché le graal en 2020, parmi les 29 restaurants trois étoiles du Guide Michelin :

Christopher Coutanceau à La Rochelle

à La Rochelle Kei Kobayashi à Paris

à Paris L’Oustau de Baumanière aux Baux-de-Provence.

Le Japonais Kei Kobayashi à gauche, le chef Christopher Coutanceau au centre et le chef Glenn Viel de L'Oustau de Baumanière à droite. © Christophe Ena/AP/SIPA

Selon le guide Michelin, un établissement qui décroche deux étoiles propose "une cuisine excellente et une table qui mérite un détour". En 2020, 11 nouvelles tables deux étoiles ont rejoint le palmarès des 86 restaurants deux étoiles du Guide Michelin :

Stephanie Le Quellec dans son propre restaurant "La Scène". © ERIC DESSONS/JDD/SIPA

Les restaurants 1 étoile du Guide Michelin en 2020

Une étoile signale "une très bonne cuisine dans sa catégorie". En 2020, 49 nouvelles tables une étoile ont rejoint le palmarès des 513 restaurants une étoile du Guide Michelin, dont 13 restaurants parisiens parmi les nouvelles récompenses. Découvrez la liste exhaustive des 49 nouveaux restaurants une étoile en France ci-dessous :

Sur quels critères le Guide Michelin choisit ses restaurants ?

Les inspecteurs du Guide Michelin, au total une quarantaine, parcourent la France et l'Europe pour attribuer des étoiles à un restaurant selon cinq critères : la qualité des produits, la personnalité de la cuisine (soit la créativité), la maîtrise des cuissons et des saveurs, le rapport qualité/prix ainsi que la régularité dans la qualité des plats proposés. Tables d'avant-garde, auberges de tradition, institutions remarquables, les restaurants sélectionnés témoignent tous de la richesse du patrimoine français.

Le guide MICHELIN Bib Gourmand France © Bib Gourmand France 2020

72 restaurants au meilleur rapport qualité-prix ont été récompensés dans toutes les régions de France. La France est le pays qui compte le plus de Bib Gourmand au monde. Plus de 600 adresses, dont 72 nouvelles tables, ont été distinguées dans le guide des Bib Gourmand France 2020, qui est paru le 31 janvier 2020 au prix de 17,90 euros.

Petit rappel : qu'est-ce qu'un Bib Gourmand ? Il s'agit d'un établissement proposant un menu (entrée, plat, dessert) au prix maximum de 34 euros en province et de 38 euros à Paris (prix d'un repas hors boisson). Le guide des Bib Gourmand, qui recense ces sélections de tables au meilleur rapport qualité-prix dans un pays donné, est édité depuis 1997.

Les Bib Gourmand sont cette année largement représentés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un total de 13 nouveaux restaurants, parmi lesquels Le Cozna à Annecy, La Ferme de Cupelin à Saint-Gervais-Les-Bains ou Le Rousseau à Grenoble. La région Nouvelle-Aquitaine apparaît en seconde position en termes de nombre de Bib Gourmand, avec 12 nouvelles tables comme L'Affranchi à Agen, Cokotte à Angoulême, Le Cent 33 à Bordeaux ou encore La Côte Rôtie et Le Mail à La Rochelle. La région Ile-de-France complète le trio avec 11 nouveaux restaurants récompensés comme Esttia dans le 6e arrondissement de Paris ou Les Petits Princes à Suresnes. La région Bretagne compte 4 nouvelles tables dont La Petite Ourse à Rennes, Ar Maen Hir à Locronan, Le P'tit Goustan à Auray et Le Comptoir de La Butte à Plouider. La liste exhaustive est publiée sur le site du guide Michelin.

Surnommée Guide Rouge en raison de la couleur de sa couverture, cette bible de la haute-gastronomie récompense les meilleurs restaurants en France et dans le monde, selon de nombreux critères. Le Guide Michelin est paru pour la première fois en 1900, créée par l'industriel français André Michelin. Il rassemblait des bonnes adresses à destination des automobilistes. Au début du XXIe siècle, le guide Michelin des restaurants devient le guide gastronomique le plus renommé en France, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et tiré à 500 000 copies chaque année.

Depuis son succès phénoménal, le guide rouge est représenté dans 32 pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, le Royaume-Uni ou l'Irlande, mais aussi outre-Atlantique, à New York ou Washington, et en Asie comme à Tokyo, avec des éditions dédiées. En Asie, le Guide Michelin est à Shanghai, au Japon, à Hong Kong/Macau, à Singapour, en Corée du Sud avec Séoul et à Taipei.