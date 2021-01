Guide Michelin 2021 : le palmarès des restaurants étoilés en direct

GUIDE MICHELIN - Le célèbre guide rouge lève le voile ce lundi 18 janvier sur les restaurants étoilés de 2021 depuis la tour Eiffel. Quels restaurants vont décrocher le graal des 3 étoiles ? Combien y a-t-il de nouveaux 2 étoiles ou 1 étoile ? Le palmarès en direct.

Le Guide Michelin dans le monde L'essentiel Guide Michelin. Ce lundi 18 janvier 2021, le guide Michelin France dévoile son palmarès depuis le Jules Verne, restaurant étoilé de la tour Eiffel à Paris. La cérémonie du Guide Michelin est présidée par le directeur des guides Michelin Gwendal Poullenec. Palmarès. Le Guide Michelin 2021 a "maintenu toutes les trois étoiles" de l'an dernier, a confié le directeur du Guide Michelin à L'Obs. Retrouvez les listes complètes des 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile au fur et à mesure qu'ils sont dévoilés, dans le sommaire ci-dessus. 3 étoiles. Combien de restaurants trois étoiles en France feront désormais partie du Guide Michelin ? Le critique gastronomique français Gilles Pudlowski évoque, dans son blog Les pieds dans le plat "la promotion possible d'Olivier Nasti du Chambard à Kaysersberg", qui détient déjà deux étoiles. Chefs. L'équipe Michelin annonce "l'éclosion de nouveaux talents sur la scène gastronomique française ainsi qu'un très beau dynamisme dans les adresses déjà installées" En direct Recevoir nos alertes live !

12:57 - 3 étoiles : le chef Alexandre Mazzia sacré ! Alexandre Mazzia a été sacré par le Guide Michelin 2021 en remportant le graal cette année. "Nos équipes ont été impressionnées par l'énergie, la concentration, la perfection d'exécution et l'incroyable régularité" dans les cuisines de son restaurant AM à Marseille, a confié Gwendal Poullennec, directeur international du guide Michelin. 12:49 - Deux étoiles pour Hélène Darroze et Cédric Deckert Cette année 2021, les inspecteurs du Guide Michelin ont été séduits par deux établissements : le restaurant Marsan d'Hélène Darroze dans le 6e arrondissement de Paris et le restaurant La Merise de Cédric Deckert à Laubach (67). "Ca n'est pas toujours un métier facile pour une femme (...) Le conseil que j'ai toujours donné c'est de vivre sa passion comme une femme, ne pas essayer d'être un homme, en restant une femme avec la générosité qui est toute différente..." a confié Hélène Darroze. 12:43 - 54 nouveaux restaurants 1 étoiles en 2021 Bravoooo ! 54 nouveaux étoilés dans la promotion 2021 ! Malgré la situation sanitaire compliquée, les chefs ont su montrer l'étendue de leur talent et de leur combativité. Ici Antonio Salvatore, Rampoldi, à Monaco et Assaf Granit chez Shabour, à Paris. ???? pic.twitter.com/VKyWLbrjvt Lundi 18 janvier Michelin 2021 — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) January 18, 2021 Parmi les 54 chefs ayant reçu une première étoile, on peut noter Assaf Granit du restaurant Shabour à Paris, Ludovic Kientz à Drusenheim dans le Bas-Rhin, Carlos Camino à Lyon, Julien Thomasson à Gex, Romain Brillat à Strasbourg, Christophe Schuffenhaker à Carpentras, Stéphane Froidevaux à Grenoble ou encore Antonio Salvatore au Rampoldi de Monaco. Retrouvez toute la liste des 1 étoiles 2021 dans notre sommaire. 12:35 - Mory Sacko de Top Chef, obtient sa première étoile au Guide Michelin 2021 ! Le jeune et talentueux chef Mory Sacko de Top Chef a obtenu sa première étoile au Guide Michelin, pour son premier restaurant “Mosuke” dans le 14e arrondissement de Paris, où il propose une cuisine inventive, aux influences africaines, japonaises et françaises. 12:31 - Deux jeunes chefs de l'année 2021 dans le Guide Michelin Mory Sacko et Coline Faulquier sont nos deux Jeunes Chefs de l'année 2021. Bravo à eux ! L'article ici : https://t.co/HZpLXkpoyG pic.twitter.com/RzAtD2iLae Lundi 18 janvier 2021 — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) January 18, 2021 Mory Sacko, ex-candidat de Top Chef, a déjà été classé "jeune talent" par le Gault et Millau en 2020, et parmi les cinq chefs les plus prometteurs de la planète par La Liste. 12:21 - Deux lauréates en 2021 dans les métiers de l'accueil et du service Deux femmes ont reçu le prix de l'Award Accueil et Service cette année 2021 : Marion Denieul de la Maison Tiegezh à Guer et Delphine Alemany de La Closerie à Ansouis. 12:17 - 11 pâtissiers promus avec la Promotion Passion Dessert 2021 Pour la troisième année consécutive, le guide Michelin 2021 a promu le métier de pâtissier à travers la promotion Passion Dessert 2021 : Cedric Perret, Le Clair de la Plume (Grignan)

Simon Pacary, La Table de Franck Putelat (Carcassonne)

Pierre Chirac, La Scène - Stéphanie Le Quellec (Paris)

Sébastien Paris, Les Morainières (Jongieux)

Morgane Raimbaud, Alliance (Paris)

Anne Coruble, L'Oiseau Blanc (Péninsula)

Ayumi Sugiyama, Accents table Bourse (Paris)

Maëlle Bruguera, Le Art (Château de la Gaude)

Max Martin, Restaurant Yoann conte (Veyrier-du-Lac)

Yannick Piotrovski, La Magdeleine - Mathias Dandine (Gémenos)

Aymeric Pinard, La Côte d'Or (Saulieu) 12:15 - 57 nouveaux restaurants promus en 2021 57 nouveaux établissements vont faire leur entrée dans le guide Michelin 2021. L'édition française 2021 du célèbre guide gastronomique sera l'occasion, comme l'atteste le directeur international des guides Michelin, de promouvoir le secteur de la restauration en forte crise, en attendant sa reprise : "Nous allons mettre en lumière la combativité, le courage et le talent de nos cheffes et chefs, valoriser leurs producteurs de proximité et encourager tous les gourmets à réinscrire dès que possible les bonnes tables dans leur quotidien", a confié Gwendal Poullennec 12:12 - Quelles sont les rumeurs d'ascension ? La sélection devrait être plutôt fourni du côté des nouveaux promus, comme le prévoit le site gastronomique de référence Atabula.com. Concernant les rumeurs d'ascension, le critique gastronomique français Gilles Pudlowski évoque, dans son blog Les pieds dans le plat "la promotion possible d'Olivier Nasti du Chambard à Kaysersberg", qui détient déjà deux étoiles, et "celle de Julien Roucheteau qui devrait retrouver les deux étoiles jadis gagnées au Lancaster parisien à la Réserve de Beaulieu", le Restaurant des Rois à Beaulieu-sur-Mer. Patience pour le reste ! 12:01 - Une sélection à part entière "Ce sera une sélection à part entière", a annoncé la direction au Parisien. "Les étoiles auront exactement la même valeur que les années précédentes. Les établissements auront tous été visités une ou plusieurs fois par nos inspecteurs, de façon anonyme, comme d'habitude." Malgré le contexte sanitaire de la crise du coronavirus, engendrant la fermeture des restaurants durant trois mois au printemps et deux mois en hiver, "il y a eu beaucoup d'ouvertures et d'innovations, comme le click and collect", explique le guide rouge. 11:57 - Sur quels critères le Guide Michelin choisit ses restaurants ? Les inspecteurs du Guide Michelin, au total une quarantaine, parcourent la France et l'Europe pour attribuer des étoiles à un restaurant selon cinq critères : la qualité des produits, la personnalité de la cuisine (soit la créativité), la maîtrise des cuissons et des saveurs, le rapport qualité/prix ainsi que la régularité dans la qualité des plats proposés. Tables d'avant-garde, auberges de tradition, institutions remarquables, les restaurants sélectionnés témoignent tous de la richesse du patrimoine français. 11:51 - Un palmarès 2.0 depuis la tour Eiffel Guide Michelin 2021 le lundi 18 janvier On set. pic.twitter.com/vSPsCuBu5x Guide Michelin 2021 le lundi 18 janvier— Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) January 18, 2021 La cérémonie du Guide Michelin 2021 va commencer dans 10 minutes, depuis le restaurant Jules Verne, situé au deuxième étage de la Tour Eiffel. L'annonce de la sélection sera pour la première fois diffusée sur la plateforme YouTube et les réseaux sociaux Instagram et Facebook et se déroulera sans public en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Pour la deuxième année consécutive, une nouvelle étoile en forme de feuille verte récompense les acteurs de "la gastronomie durable", une nouvelle récompense apparue en 2019 sous la forme d'un prix remporté par Christopher Coutanceau. En 2020, pas de prix pour ce nouveau pictogramme, mais une liste allongée à 50 chefs français dont les restaurants respectent l'environnement. Pour retrouver ces restaurants, le pictogramme est visible sur le site et les applications mobiles du Guide Michelin. Dans la liste figurent actuellement, entre autres, L'Arpège d'Alain Passard dans le 7e arrondissement de Paris, le Mirazur de Mauro Colagreco à Menton, David Toutain dans le 7e arrondissement de Paris ou encore le Septime dans le 11e arrondissement de Paris.

Les prix pour les métiers du service et de bouche, de la pâtisserie à la sommellerie, en passant par les producteurs de proximité, font aussi partie du palmarès, pour la troisième année consécutive.

Les restaurants 3 étoiles du Guide Michelin

Pour obtenir 3 étoiles, un restaurant doit produire "une cuisine remarquable, une table qui vaut le voyage".

Le Guide Michelin : un siècle de trois étoiles

Depuis 1900, le guide Michelin recense les bons restaurants. A l'origine, le guide était offert aux chauffeurs de voitures, il indiquait les stations de chemin de fer, bureaux de poste, médecins, pharmaciens, hôtels et restaurants. Si au départ, les étoiles indiquaient la catégorie de prix des restaurants, elles ne tardèrent pas à représenter la qualité de l'établissement sur la base suivante : une étoile signifie une excellente cuisine dans sa catégorie, deux étoiles indiquent une table qui mérite un détour, et enfin, trois étoiles mettent en avant une cuisine exceptionnelle, une table qui vaut le voyage.

Historiquement, le guide Michelin indiquait donc les bonnes tables à destination des chauffeurs qui arpentaient les routes de France. Cela se vérifie encore : un grand nombre de maisons se trouve encore à proximité de la nationale 7, route très fréquentée, reliant Paris au Sud de la France. Beaucoup de 3 étoiles d'aujourd'hui sont l'héritage de maison ancestrale reprise par la jeune génération, à l'instar de la Maison Pic, de Lameloise, de la Maison Troisgros...

Selon le guide Michelin, un établissement qui décroche deux étoiles propose "une cuisine excellente et une table qui mérite un détour". L'an dernier, 11 nouvelles tables deux étoiles ont rejoint le palmarès des 86 restaurants deux étoiles du Guide Michelin

Les restaurants 1 étoile du Guide Michelin

Une étoile signale "une très bonne cuisine dans sa catégorie". L'an dernier, 49 nouvelles tables une étoile ont rejoint le palmarès des 513 restaurants une étoile du Guide Michelin, dont 13 restaurants parisiens parmi les nouvelles récompenses.

Le guide MICHELIN Bib Gourmand France © Bib Gourmand France 2020

Le palmarès 2021 sera bientôt dévoilé. Jusqu'à présent, ce sont 72 restaurants au meilleur rapport qualité-prix qui ont été récompensés l'an dernier dans toutes les régions de France. La France est le pays qui compte le plus de Bib Gourmand au monde. Plus de 600 adresses, dont 72 nouvelles tables, ont été distinguées dans le guide des Bib Gourmand France 2020.

Petit rappel : qu'est-ce qu'un Bib Gourmand ? Il s'agit d'un établissement proposant un menu (entrée, plat, dessert) au prix maximum de 34 euros en province et de 38 euros à Paris (prix d'un repas hors boisson). Le guide des Bib Gourmand, qui recense ces sélections de tables au meilleur rapport qualité-prix dans un pays donné, est édité depuis 1997.

Surnommée Guide Rouge en raison de la couleur de sa couverture, cette bible de la haute-gastronomie récompense les meilleurs restaurants en France et dans le monde, selon de nombreux critères. Le Guide Michelin est paru pour la première fois en 1900, créée par l'industriel français André Michelin. Il rassemblait des bonnes adresses à destination des automobilistes. Au début du XXIe siècle, le guide Michelin des restaurants devient le guide gastronomique le plus renommé en France, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et tiré à 500 000 copies chaque année.

Depuis son succès phénoménal, le guide rouge est représenté dans 32 pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, le Royaume-Uni ou l'Irlande, mais aussi outre-Atlantique, à New York ou Washington, et en Asie comme à Tokyo, avec des éditions dédiées. En Asie, le Guide Michelin est à Shanghai, au Japon, à Hong Kong/Macau, à Singapour, en Corée du Sud avec Séoul et à Taipei.