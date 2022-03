"Guide Michelin 2022 : les restaurants étoilés dévoilés en direct"

GUIDE MICHELIN. Ce mardi 22 mars, le guide Michelin lève le voile sur son nouveau millésime. Quels sont les nouveaux restaurants 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoiles du palmarès 2022 ? Quels restaurants sont récompensés "étoiles vertes" ?

16:55 - Où suivre la cérémonie en direct ? La cérémonie du Guide Michelin France qui se tient ce mardi 22 mars à 17 heures est diffusée en direct sur YouTube (à suivre sur cette page) et les réseaux sociaux du Guide Michelin (Instagram, Facebook). 16:48 - Glenn Viel invité à la cérémonie du Guide Michelin 2022 Avant la cérémonie au théâtre municipal, 200 chefs étaient invités à des "expériences gourmandes" à Cognac, parmi lesquels le chef cathodique Glenn Viel, nouveau juré de l'émission Top Chef, qui a pu découvrir l'art de l'assemblage chez Martell, l'une des plus anciennes maisons de cognac. #Michelin #Cognac Le chef Glenn Viel à la découverte de l'art de l'assemblage, chez Martell, avant la cérémonie des étoiles 2022. pic.twitter.com/a6WRQnfffS Glenn Viel invité à la cérémonie du Guide Michelin 2022 — Sarazin Olivier (@o_sarazin) March 22, 2022 16:38 - La cérémonie retardée d'une trentaine de minutes La cérémonie du Guide Michelin France devait débuter à 16h30, elle commencera finalement à 17 heures au théâtre municipal de Cognac. 16:27 - Une cérémonie pour la diversité et la richesse des métiers de la restauration Cette cérémonie sera "l'occasion d'encourager et de faire rayonner la diversité et la richesse des métiers de la restauration, dans un contexte marqué par de profondes incertitudes liées à la crise du COVID-19, et de sévères difficultés de recrutement pour les restaurants". 16:18 - A quelle heure se tient la cérémonie du Guide Michelin 2022 ? La cérémonie du Guide Michelin France 2022 va commencer à Cognac d'ici 15 minutes à peine, à 16h30 ! "Il s'agira de la toute première Cérémonie des Etoiles organisée en région. La France compte de nombreuses marques qui résonnent dans l'esprit et le cœur des voyageurs internationaux. Cognac et le Guide Michelin en font partie. 16:11 - Pourquoi le palmarès du Guide Michelin est-il dévoilé en mars cette année 2022 ? Le millésime 2022 est en effet dévoilé deux mois plus tard que d'habitude "pour s'adapter au rythme de reprise des restaurants et pour que les inspectrices et inspecteurs accomplissent pleinement leur mission", selon un communiqué officiel. 16:05 - Le saviez-vous ? Surnommée Guide Rouge en raison de la couleur de sa couverture, cette bible de la haute-gastronomie récompense les meilleurs restaurants en France et dans le monde, selon de nombreux critères. Le Guide Michelin est paru pour la première fois en 1900, créée par l'industriel français André Michelin. Il rassemblait des bonnes adresses à destination des automobilistes. Au début du XXIe siècle, le guide Michelin des restaurants devient le guide gastronomique le plus renommé en France, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et tiré à 500 000 copies chaque année. 16:00 - Sur quels critères le Guide Michelin choisit ses restaurants ? Les inspecteurs du Guide Michelin, au total une quarantaine, parcourent la France et l'Europe pour attribuer des étoiles à un restaurant selon cinq critères : la qualité des produits, la personnalité de la cuisine (soit la créativité), la maîtrise des cuissons et des saveurs, le rapport qualité/prix ainsi que la régularité dans la qualité des plats proposés. Tables d'avant-garde, auberges de tradition, institutions remarquables, les restaurants sélectionnés témoignent tous de la richesse du patrimoine français. 15:52 - Le Guide Michelin 2022 dévoilé pour la première fois à Cognac La cérémonie du Guide Michelin France se tient pour la toute première fois en dehors de Paris, à Cognac. Cette destination avait déjà été choisie depuis un certain temps, avant même la crise du Covid, pour la richesse de son patrimoine gastronomique et viticole. "Cognac et le territoire des Charentes seront donc les hôtes des meilleurs talents de la gastronomie française : une occasion unique de célébrer la richesse et la diversité d'un terroir aux savoir-faire pluriels", souligne le guide rouge dans un communiqué.

L'équipe Michelin annonce "une nouvelle génération de chefs qui ont pris le risque de se lancer, malgré le contexte, dans leur propre projet et c'est cette vitalité qui va être célébrée", a confié le directeur international des guides Michelin, Gwendal Poullennec, à l'AFP.

La cérémonie du 22 mars à Cognac présente les nouveaux étoilés et des prix spécifiques au service, à la sommellerie, sans oublier les étoiles vertes qui récompensent les restaurants engagés dans une gastronomie durable.

Le verdict devrait tomber dans quelques minutes. Pour obtenir 3 étoiles, un restaurant doit produire "une cuisine remarquable, une table qui vaut le voyage". Le quotidien régional français Sud Ouest indique que l'établissement d'Alexandre Gauthier La Grenouillère dans le Pas-de-Calais, et le restaurant gastronomique de l'hôtel "Cheval Blanc Paris" d'Arnaud Donckele sur la capitale, seraient les favoris pour décrocher leur troisième macaron. L'emblématique critique gastronomique Gilles Pudlowski fait mention dans son blog de Michaël Arnoult qui officie au "beau domaine champêtre des Morainières à Jongieux", qui pourrait décrocher cette année sa troisième étoile.

Patience, la liste des nouveaux 2 étoiles sera dévoilée ici. Selon le guide Michelin, un établissement qui décroche deux étoiles propose "une cuisine excellente et une table qui mérite un détour". Cette année 2022, le quotidien 20 Minutes indique que le Plaza Athénée de l'ex-Top Chef Jean Imbert et le nouveau Jardin des Sens des frères Laurent et Jacques Pourcel sont pressentis pour décrocher une deuxième étoile. "Vendredi, le Guide Michelin nous a appelés. Nous sommes conviés à nous rendre à Cognac et qu'on aura une bonne surprise", ont confié les jumeaux au Midi Libre.

Une étoile signale "une très bonne cuisine dans sa catégorie". Dans quelques minutes, nous vous dévoilerons la liste complète des nouvelles 1 étoiles au Guide Michelin !

"Respect de la terre, des saisons, des animaux, engagement pour une meilleure alimentation", l'étoile verte met en avant l'engagement du chef pour la gastronomie durable. Découvrez bientôt ici la liste complète des étoiles vertes.

L'édition 2022 du guide Michelin France est prévue à la vente le vendredi 25 mars 2022 au prix de 25,90 euros. En 2021, la France comptait 30 tables trois étoiles avec un seul chef nouvellement sacré en 2021 : Alexandre Mazzia, chef du restaurant l'AM, qui propose à Marseille une cuisine moderne et méditerranéenne, sublimant les épices, les herbes et les piments, et valorisant différents modes de cuisson, notamment la torréfaction.

Depuis 1900, le guide Michelin recense les bons restaurants. A l'origine, le guide était offert aux chauffeurs de voitures, il indiquait les stations de chemin de fer, bureaux de poste, médecins, pharmaciens, hôtels et restaurants. Si au départ, les étoiles indiquaient la catégorie de prix des restaurants, elles ne tardèrent pas à représenter la qualité de l'établissement sur la base suivante : une étoile signifie une excellente cuisine dans sa catégorie, deux étoiles indiquent une table qui mérite un détour, et enfin, trois étoiles mettent en avant une cuisine exceptionnelle, une table qui vaut le voyage.

Historiquement, le guide Michelin indiquait donc les bonnes tables à destination des chauffeurs qui arpentaient les routes de France. Cela se vérifie encore : un grand nombre de maisons se trouve encore à proximité de la nationale 7, route très fréquentée, reliant Paris au Sud de la France. Beaucoup de 3 étoiles d'aujourd'hui sont l'héritage de maison ancestrale reprise par la jeune génération, à l'instar de la Maison Pic, de Lameloise, de la Maison Troisgros...

Depuis son succès phénoménal, le guide rouge est représenté dans 32 pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, le Royaume-Uni ou l'Irlande, mais aussi outre-Atlantique, à New York ou Washington, et en Asie comme à Tokyo, avec des éditions dédiées. En Asie, le Guide Michelin est à Shanghai, au Japon, à Hong Kong/Macau, à Singapour, en Corée du Sud avec Séoul et à Taipei.