Handball. France - Islande : les Bleus bataillent mais s'imposent, le résumé du match

FRANCE - ISLANDE. L'équipe de France a dû encore batailler pour pouvoir s'offrir la victoire face à l'Islande sur le score de 28-26. Les Bleus continuent leur sans-faute dans ce Mondial 2021 de hand et prennent un belle option pour les quarts de finale. Découvrez le résumé de la rencontre.

20:15 - À vaincre sans péril.. Si elle doit être championne du monde, elle le sera comme ça. C'est une évidence. L'équipe de France a une nouvelle fois du sortir les baïonnettes pour remporter cette bataille. Une de plus. Les Islandais n'avaient plus rien à jouer dans ce tournoi mais ce n'est pas pour autant qu'elle avait l'intention de lâcher le match. On en était convaincu et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Les Bleus ont pourtant été majoritairement devant durant cette partie. Mais les temps faibles ont coûté cher aux hommes de Guillaume Gille, coupables parfois de phases de relâchement qui devront être corrigées. À la pause, avec un écart de 2 buts, les Bleus sont plus forts mais n'ont pas assommé des Islandais, vaillants. Et puisque les Experts ont semblent-ils laissé place aux batailleurs, il a donc fallu batailler pour gagner cette rencontre. Les coéquipiers du vétéran Sigurdsson (40 ans) ont creusé un écart de +2 mais n'ont pas pu faire mieux. Yann Genty, troisième gardien français, est alors sorti du banc pour repousser les derniers assauts adverses. Sa rentrée aura été décisive. La France, plus solide, finit bien et l'emporte donc 28-26. Le sans-faute continue (5/5) pour ces Bleus qui doivent désormais battre le Portugal ce dimanche pour s'assurer de la première place du groupe. Évidemment, ça ne sera pas simple. Mais ça leur réussit si bien...

19:59 - Gille : "On a besoin de grandir" Guillaume Gille a exprimé son souhait de voir son équipe réaliser une copie parfaite. Mais, cette équipe de France peut encore progresser a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France. "Ce sont 2 très bons points. Oui, je suis satisfait de la victoire, acquise de haute lutte. Dommage, on donne l’impression d’avoir la possibilité d'avoir une copie beaucoup plus aboutie. On se fait sanctionner parfois et il a fallut s’employer. Ce sont des matchs pour grandir. Et on a besoin de grandir".

19:52 - Karabatic : "On est encore en construction" Luka Karabatic, lui, n'est pas étonné. Impossible de gagner facilement lors de ce Mondial 2021. "Il faut s’habituer à ne jouer aucun match facile. On ne peut jamais se relâcher dans ce mondial. On s’y attendait car on est encore en construction. L’état d'esprit et la combativité sont là. C’est une très bonne chose. On peut encore monter en puissance", assure-t-il au micro de BeIn Sport.

19:45 - Dika Mem : "On a nos petits démons qui reviennent" Au micro de BeIn Sport, Dika Mem se montre plus nuancé sur la performance des Bleus même s'il veut rester positif. "Est-ce que je suis satisfait ? Oui et non. Deux ou trois fois, on peut creuser l’écart mais on a nos petits démons qui reviennent. Mais il faut l’accepter, ça fait partie du jeu. Il faudra apprendre à les gérer en fin de première ou deuxième période".

19:38 - Genty : "Pas toujours beau à voir mais.." Yann Genty, décisif avec son entrée en jeu, se dit satisfait du match de ses coéquipiers. "Même les mecs qui sont en tribune, on pense à eux. Ce soir c’était à mon tour d’être sur le terrain. On essaye de rester compact et agressif. Dans l’ensemble, quand on veut vraiment y être, on y est. Ce n'est pas toujours beau à voir mais l’important c’est de gagner".

19:28 - VICTOIRE !! VOILÀ !!! Genty réalise l'arrêt ! Derrière, la France marque avant de prendre un dernier but à 2 secondes de la fin !!! Les Bleus l'emportent finalement 28-26 !!

19:27 - +2, moins d'une minute de jeu La possession est Islandaise ! La France mène de 2 buts ! C'est très chaud ! Fin du temps mort islandais, il reste 48 secondes !

19:24 - La praline de Gudmundsson ! Quel but mamamia... Face à une défense française retrouvée, Gudmundsson choisit de frapper de loin. Il saute très haut pour déclencher une frappe surpuissante ! +1 pour les Bleus.

19:22 - +2 pour les Bleus Oui Ludovic Fabregas !! La France, par je ne sais quel miracle, passe à +2 ! 26-24 !

19:20 - Yann Genty en feu ! C'est le troisième gardien de l'équipe de France mais il réalise une autre superbe parade sur un face-à-face ! Yann Genty permet à la France de rester à flot dans cette partie ! L'attaque française n'est pas en réussite face à un Hallgrímsson excellent mais le portier tricolore fait un bien fou !!!

19:18 - Genty pas récompensé Il tourne au but avec Vincent Gérard, Yann Genty réussit à repousser un jet de 7 mètres alors qu'il était resté sur sa ligne. Mais le ballon est revenu sur le frappeur qui cette fois-ci ne s'est pas fait prier pour marquer...

19:12 - Porte pas sanctionné après une prise de lutte Oulà Valentin Porte attention ! Sur une phase offensive islandais, Porte encercle son adversaire, récupère le ballon et dans le mouvement qui suit le jette au sol... telle une prise de lutte. Le Français ne prend même pas de 2 minutes ! Lunaire. L'arbitrage réussit aux Français ce soir...

19:08 - Arrêt de Genty et golazo de Dika Mem !! Allllez ! Voilà !! Sur un arrêt de Yann Genty - rentré à la place de Vincent Gérard - sur un face-à-face, Dika Mem saute au dessus du soleil et de la défense islandaise pour marquer et égaliser ! 22-22 ! Ça fait du bien !!

19:01 - La France en difficulté Sur l'agressivité, la France fait pâle figure contre ses Islandais... Et derrière, ça envoie ogive sur ogive. Vincent Gérard est impuissant.