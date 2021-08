France - Egypte (handball) : les Bleus en finale des JO ! Le résumé du match

11:49 - Le résumé du match

Les Bleus avaient rendez-vous avec l'histoire ce jeudi 5 août sur le parquet du Yoyogi National Stadium de Tokyo. En jeu, une 4e finale olympique consécutive. Rien que ça. En face, les Egyptiens, une équipe en pleine confiance qui fait désormais partie des cadors de la discipline. Dès le début de la rencontre, les Pharaons ont pris à la gorge leur adversaire et prouvé que leur qualification en demi-finales n'était pas le fruit du hasard. Menés de 3 buts dès le premier quart d'heure, les Français ont réussi à sortir la tête de l'eau grâce aux parades de Vincent Gérard. Après 30 minutes de jeu, les deux nations sont rentrées au vestiaire sur un score de 13 partout. Égalité parfaite, même si les Bleus semblaient avoir pris l'ascendant psychologique dans la fin de la première mi-temps. Contrairement au premier acte, les Bleus ont débuté la seconde mi-temps pied au plancher et ont rapidement mené les débats avant finalement de creuser un écart définitif. Score final (27-23), prestation sérieuse des Français avec un Vincent Gérard stratosphérique et un Nikola Karabatic à la hauteur du rendez-vous. Les Bleus disputeront donc leur 4e finale olympique consécutive et affronteront l'Espagne ou le Danemark.