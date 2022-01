France - Croatie : heure, chaîne TV... Où suivre le match de hand en direct ?

Six mois après son sacre olympique, l'équipe de France aborde le championnat d'Europe avec détermination. Si sa préparation a été perturbée par le Covid, il lui faudra réponde présent d'entrée face à la Croatie.

L'affiche est loin d'être anodine et dit bien l'ampleur de la tâche qui attend l'équipe de France de Guillaume Gille. Six mois après avoir ramené les Bleus sur les cimes de l'Olympe, le sélectionneur tricolore conduit sa troupe vers une nouvelle campagne, autrement plus ardue. Car si l' accès aux JO n'est réservé qu'à une maigre élite, le championnat d'Europe, lui, convie ce qui se fait de mieux sur la planète handball pour proposer une compétition d'une extrême densité.

Son lot de galères

En effet pour son premier match dans cet Euro, disputé entre la Slovaquie et la Hongrie, les Tricolores se coltinent un vieil ennemi : la Croatie. De quoi vite se mettre les idées en place après une préparation "un peu tronquée", comme l'a gentiment qualifiée Guillaume Gille. Depuis sa prise de fonction début 2020, le sélectionner français n'a jamais connu la joie d'une approche sereine de compétition. Promu après le débarquement de Didier Dinart, il a dû reconstruire une équipe de France en déliquescence, s'est coltiné l'émergence d'une pandémie, le report des Jeux Olympiques, des bulles sanitaires et on en passe. L'Euro 2022 ne fait pas exception. Gille déplore ainsi trois absences majeures avec les forfaits sur blessures de Nedim Remili, remarquable comme demi-centre aux JO, Timothey N'Guessan et Luka Karabatic, sans oublier Jean-Jacques Acquvillo. Au-delà des blessures, le sélectionneur a dû composer avec les nombreux cas de Covid au sein de son effectif. Dans un premier temps, Hugo Descat, Nikola Karabatic, Aymeric Minne et Dylan Nahi ont été touchés, avant que ne vienne le tour de Valentin Porte. Le nouveau capitaine a rejoint le groupe cette semaine, après avoir observé sa période d'isolement en France, sans pouvoir disputé l'unique match de préparation des Bleus (perdu contre l'Allemagne 34-35), les deux prévus initialement face à l'Egypte ayant été annulé. Des aléas dont le sélectionneur ne formalise pas. "Il faut laisser toutes ces galères et se concentrer sur la compétition", a-t-il seriné. Une compétition qu'il aborde avec un objectif "élevé" à la tête d'un groupe où les cartes ont été rebattues. Avec les départs à la retraite de Guigou et Abalo, les ailes sont ouvertes à la concurrence et cet Euro sera l'occasion pour Lenne et Kounkoud à droite, et Nahi et Descat à gauche de se montrer. Au poste de demi-centre, le Nantais Minne aura également un rôle prépondérant au relais de Mahé. "C'est une opportunité de montrer que je suis capable", glisse-t-il à L'Equipe.

La Croatie pas épargnée

Les jeunes Bleus, encadré par les tauliers Karabatic et Gérard, pourront tout de suite se mesurer à une nation référence sur le continent et jamais aisée à manœuvrer. Toutefois, comme pour les Tricolores, les Croates ont connu leur lot de déboires. Ainsi, c'est une sélection décimée qui se présente en Hongrie car privé de ses stars Duvnjak, Cindric, Stepancic mais aussi de Mamic, Sebetic et Karacic. Reste l'inusable capitaine Cupic pour conduire les vice-champions d'Europe. Ces derniers sont revanchards car l'an dernier, les Bleus les avaient privé de participer aux Jeux Olympiques, les devançant (avec le Portugal, ndlr) à la différence de buts lors du TQO. Un camouflet dans la foulée d'un Mondial catastrophe. Horvat et ses colosses (six joueurs de 2 m et seulement quatre sous les 1,90 m) ont donc des comptes à régler et une fierté à soigner. Ils n'en seront que plus dangereux dans une Pick Arena de Szeged où 8 000 personnes prendront place (la Hongrie ne pratique aucune restriction contre le Covid) pour assister au choc entre Français et Croates.

La rencontre entre la France et la Croatie aura lieu à partir de 20h30 et se tiendra à Szeged, dans une Pick Arena (8 000 places) à guichets fermés.

Le choc entre la France et la Croatie sera diffusé en clair sur l'antenne de TFX et en simultané sur beIN Sports 1. La chaîne qatarie proposera l'intégralité de la compétition.

La rencontre entre la France de Nikola Karabatic et la Croatie d'Ivan Cupic sera accessible en streaming sur les plateformes MyCanal et MyTF1.

Si Vincent Gérard assurera bien sa place dans la cage tricolore, la base arrière sera composée de Mahé en demi-centre entouré par Karabatic et Mem. Fabregas tiendra sa place au pivot quand Lenne évoluera sur l'aile droite et Descat sera son pendant à gauche.

Côté croate, le capitaine Cupic sera aligné d'entrée sur l'aile droite, avec Mandic à l'opposé. Sipic est positionné au pivot. La base arrière s'articule autour du trio Jaganjac-Martinovc-Gadza, ce dernier assumant le rôle de demi-centre. Enfin, Pesic, du haut de mètre quatre-vingt-quatorze, gardera le but croate.