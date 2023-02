Mondiaux de biathlon 2023 à Oberhof : calendrier, diffusion TV... Les infos

Ce mercredi 8 février à Oberhof en Allemagne, débute la 58e édition des mondiaux de Biathlon. Au programme, 12 épreuves réparties sur 12 jours avec le relais mixte qui ouvre le bal à 14h45.

Les championnats du monde de biathlon se déroulent à Oberhof de mercredi 8 février au dimanche 19 février. Les opportunités françaises seront nombreuses. Chez les hommes, Quentin Fillon-Maillet va tenter de se rapprocher du podium et de sauver sa saison. Fabien Claude ou encore Emilien Jacquelin, double champion du monde, peuvent également monter sur la boite. Mais pour y parvenir, il faudra notamment faire face à l'armada norvégienne et un certain Johannes Boe. Le Norvégien, déconcertant de "facilité" avec ses 11 victoires sur 14, risque d'être le roi de ces Mondiaux.

Chez les femmes, Julia Simon peut encore une fois prendre le large et maintenir son avance sur ses adversaires au classement de la Coupe du monde. La Française pourrait également être la reine des Mondiaux, même si la concurrence s'annonce très rude avec la Suédoise Elvira Oeberg, l'Allemande Denise Herrmann, les Italiennes Dorothea Wierer ou Lisa Vittozzi ou encore la championne olympique norvégienne Marte Olsbu Roeiseland.

Le programme des mondiaux à Oberhof

Mercredi 8 février : relais mixte, 14h45

relais mixte, 14h45 Vendredi 10 février : sprint 7,5 km dames, 14h30

sprint 7,5 km dames, 14h30 Samedi 11 février : sprint 10 km hommes; 14h30

sprint 10 km hommes; 14h30 Dimanche 12 février : poursuite 10 km dames, 13h25 et poursuite 12,5 km hommes, 15h30

poursuite 10 km dames, 13h25 et poursuite 12,5 km hommes, 15h30 Mardi 14 février : individuel 20 km hommes, 14h30

individuel 20 km hommes, 14h30 Mercredi 15 février : individuel 15 km dames, 14h30

individuel 15 km dames, 14h30 Jeudi 16 février : relais mixte simple, 15h10

relais mixte simple, 15h10 Samedi 18 février : relais 4*7,5km hommes, 11h45 et relais 4*6km dames, 15h

relais 4*7,5km hommes, 11h45 et relais 4*6km dames, 15h Dimanche 19 février : mass start 15 km hommes, 12h30 et mass start 12,5 km femmes, 15h15

Quelle est la sélection française à Oberhof ?

L'équipe de France de biathlon a sélectionné pour ces mondiaux d'Oberhof 12 biathlètes qui seront portés par Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon.

Equipe de France femmes

Julia Simon

Anaïs Chevalier-Bouchet

Caroline Colombo

Lou Jeanmonnot

Sophie Chauveau

Chloé Chevalier



Equipe de France hommes

Emilien Jacquelin

Quentin Fillon-Maillet

Fabien Claude

Antonin Guigonnat

Eric Perrot

Oscar Lombardot

Quentin Fillon-Maillet

En remportant 5 médailles olympiques aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février 2022, Quentin Fillon-Maillet avait ébloui le monde du sport et du biathlon. Les temps sont cependant plus difficiles et la moisson est moins importante qu'en Chine. Le Jurassien pointe actuellement à la 4e place de la coupe du monde avec 483 points derrière la triplette norvégienne Boe, Laegreid et Christiansen. Le Français n'a jusqu'ici effectué qu'un seul podium en individuel lors de la poursuite de Pokljuka (Slovénie) le 7 janvier dernier.

Julia Simon en tête du classement

Julia Simon domine le classement de la coupe du monde des femmes 2022-2023 avec 811 points. Elle compte à ce jour : 3 victoires individuelles, 9 podiums individuels et devance de 141 points sa concurrente directe Elvira Oeberg. A 26 ans, avec une médaille d'or en championnats du monde en relais mixte simple à Pokljuka, la Savoyarde a bouleversé la hiérarchie et pourrait s'offrir le plus beau titre de sa carrière le 19 mars prochain.

Quelle diffusion TV ?

Les mondiaux de biathlon seront à suivre en direct sur les antennes de la Chaîne L'Equipe et sur les plateformes d'Eurosport (Eurosport 2 et Eurosport.fr.