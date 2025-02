Biathlon. Sprint femmes : l'exceptionnel sacre de Braisaz-Bouchet qui sauve le camp tricolore, le résumé de la course

16:07 - Le reste du classement

Le sprint femmes de ces Mondiaux de biathlon a rendu son verdict. Justine Braisaz-Bouchet prend donc le titre et devance Franziska Peuss et Suvi Minkkinen. Lou Jeanmonnot signe la sixième place juste devant Julia Simon. Les deux autres Françaises Océane Michelon et Justine Richard prennent respectivement la 12e et 28e place.