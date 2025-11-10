Un duo de commentateurs mythique va se séparer, une annonce a été faite

Un célèbre duo devrait se séparer à la fin de l'année.

Une paire de commentateurs reste dans la tête quelque soit la discipline et les affinités des uns et des autres. En foot, le duo Thierry Roland / Jean-Michel Larqué a marqué, en rugby, on peut citer le duo Matthieu Lartot / Fabien Galthié ces dernières années, en athlétisme, Patrick Montel et Stéphane Diagana ou encore en patinage avec Nelson Monfort et Philippe Candeloro. Et la liste est loin d'être exhaustive car toutes les générations ont connu des duos.

Mais il en existe un autre, peut être moins connu du grand, public mais plus des puristes, celui du catch avec Christophe Agius et Philippe Chéreau. Les deux compères commentent les shows de la WWE en France depuis les années 2000, soit plus de 20 ans. C'est RTL 9 qui a réuni un Christophe Agius apportant sa connaissance encyclopédique du ring, tandis que Philippe Chéreau, plus théâtral, amena une touche d'humour, de dérision et de show avant que les deux hommes ne poursuivent sur NT1 puis AB1 à l'heure actuelle.

Mais depuis quelques mois, les rumeurs d'une séparation vont bon train. En effet, Netflix a acquis les droits de la WWE depuis plus d'un an et la plateforme va désormais diffuser le show en France en janvier 2026. Depuis plusieurs mois, Christophe Agius commente déjà le show pour la plateforme avec Nadir Mohammedi et les deux hommes devraient être la paire de commentateurs officielle d'ici quelques semaines, laissant Philippe Chéreau sur le carreau (l'annonce n'est pas encore officielle).

Il y a déjà eu des annonces dans ce sens. Même s'il avait déclaré que "la décision [lui] appartiendra peut-être à un moment donné" et qu'il nous "tiendra au courant à ce moment-là", ce dernier a lancé des messages lors des derniers show, évoquant une tournée d'adieu.

"Nous avons la même tournée d'adieu, John Cena et moi. Ça sera un honneur de dire qu'on partira ensemble" a d'ailleurs lancé début novembre le commentateur mythique du catch. Un clin d'oeil aussi donc à la méga star John Cena qui avait annoncé en début d'année qu'il se retirait des rings. Un tournoi a d'ailleurs été lancé pour trouver son dernier adversaire en décembre prochain.