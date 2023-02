All Star Game 2023 : heure, chaîne, équipes... Les infos

Lundi 20 février aura lieu le fameux événement du All Star Game dans l'Utah qui rassemble les meilleurs joueurs de la NBA des conférences Ouest et Est. Lebron James et Giannis Antetokounmpo sont capitaines des deux équipes.

C'est un match de gala qui va se jouer dans l'état de l'Utah ce lundi 20 février. Le All Star Game réunit chaque année les meilleurs joueurs de la NBA, ceux des conférences Ouest et Est. Cette année, les compositions de départ sont déjà connues et on y retrouvent sans surprise, les plus grands joueurs de la ligue. Lebron James et Giannis Antetokounmpo devront néanmoins faire la traditionnelle draft qui a cette année, lieu avant la rencontre.

Plusieurs joueurs ont déjà déclaré forfait en raison de blessures. C'est le cas du MVP de l'an dernier, Stephen Curry, Kévin Durant ou Zion Williamson. L'inquiétude est surtout en train de monter depuis la nuit du vendredi 17 février et la blessure au poignet de Giannis Antetokounmpo à Chicago. Sa participation est incertaine.

A quelle heure débute le All Star Game ?

Le match réunissant les meilleurs joueurs des conférences Ouest et Est de la NBA se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi. Il faudra en France, se lever à 2h du matin pour assister à la rencontre qui opposera pour le moment la Team Lebron à la Team Giannis.

Sur quelle chaîne TV est diffusé le All Star Game ?

Le All Star Game qui aura lieu à la Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City est à suivre sur Bein Sport. Attention, un abonnement est requis.

Quelle diffusion streaming pour le All Star Game ?

Le All Star Game est un événement extrêmement regardé par les fans de sport et de basket car les stars de la NBA sont tous réunis sur le même parquet. Bein Sport, propose sur ses plateformes streaming, le match en intégralité, disponible via l'application ou MyCanal pour certains. Le site officiel de la NBA propose aussi un "pass" pour assister au spectacle.

Quels sont les pronostics pour la rencontre du All Star Game ?

Les équipes n'étant pas encore totalement déterminées à ce jour, aucune côte n'a été dévoilée. Elles sortiront à la dernière minute.

Qui ont déjà été MVP du All Star Game ?

Le All Star Game est historiquement une rencontre entre les meilleurs joueurs de l'Est et de l'Ouest. Depuis 2018, le nom d'équipe est néanmoins associé à un capitaine. Et la Team Lebron l'a toujours emporté. Cet événement a aussi une tradition, celle de récompenser le meilleur joueur du match.

MVP 2022 : Stephen Curry

MVP 2021 : Giannis Antetokounmpo

MVP 2020 : Kawhi Leonard

MVP 2019 : Kévin Durant

MVP 2018 : Lebron James

Quelles sont les compositions probables du All Star Game ?

C'est une nouveauté cette année dans le All Star Game ! Le représentant de chaque équipe auraient normalement dû choisir à tour de rôle les joueurs quelques semaines avant l'événement. Mais cette année les deux capitaines n'ont pas encore connaissance des compositions complètes. Lebron James et Giannis Antetokounmpo devront sélectionnés avant la rencontre, les coéquipiers avec qui ils partageront le temps d'une soirée, une partie de basket.