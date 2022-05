DIRECT. Kylian Mbappé : prolongation au PSG jusqu'en 2025 ! Les dernières infos

MBAPPE. Le feuilleton est terminé : Kylian Mbappé reste au PSG jusqu'en 2025 ! Longtemps courtisé par le Réal Madrid, le natif de Bondy sévira encore sur les pelouses de Ligue 1 la saison prochaine. Les dernières infos.

13:15 - Mauricio Pochettino a appris la prolongation de Kylian Mbappé juste avant le coup d'envoi C'est l'anecdote du jour. Mauricio Pochettino, entraîneur du paris Saint-Germain, a expliqué qu'il se n'avait pas si Mbappé allait prolonger au PSG : "J’ai appris la prolongation de Mbappé, quelques minutes avant la communication officielle." Le capitaine du PSG, Marquinhos, a laissé entendre la même chose. Le secret était donc bien gardé. 12:00 - La LFP l'assure, "Plus que jamais, la Ligue 1 est la Ligue des Talents" Ce dimanche, La ligue de football professionnelle (LFP) a réagi à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG : "À l’heure où le football professionnel français fait sa révolution avec la création de sa filiale commerciale et le lancement d’un nouveau projet sportif ambitieux pour la Ligue 1, la décision de Kylian Mbappé de poursuivre son histoire au PSG constitue un signal fort pour le présent et le futur de notre championnat. Meilleur buteur et passeur de la saison, icône mondiale du football, Kylian Mbappé continuera d’écrire son histoire en Ligue 1." Le président de la LFP, Vincent Labrune, n'a pas caché sa joie devant cette nouvelle : "C’est une immense fierté. Avec l’ensemble des clubs, l’ambition de la LFP est de faire de la Ligue 1 un des tops championnats européens. Et pour rendre le feuilleton de la Ligue 1 toujours plus passionnant, nous avons besoin de grandes stars. Kylian Mbappé est une superstar au générique de la Ligue 1 pour les prochaines saisons. Plus que jamais, la Ligue 1 est la Ligue des Talents !" 11:00 - Une de Marca : "Vous avez besoin de beaucoup de classe pour jouer à Madrid" À Madrid, on ne décolère pas après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Le quotidien sportif madrilène Marca en fait sa Une ce dimanche 22 mai : "Vous avez besoin de beaucoup de classe pour jouer à Madrid". Le journal Sport estime quant à lui que cette signature s'est transformée en "vente aux enchères" : "Mbappé se fout de l'histoire du Bernabeu et du Real Madrid en Coupe d'Europe. Il n'est pas intéressé par le poids du maillot. Ce bon vieux Kylian, la seule chose qu'il a eue en tête pendant les deux ans ou plus qu'a duré le feuilleton, c'est de savoir qui donne le plus." #LaPortada ???? 'Hace falta mucha clase para jugar en el Madrid' pic.twitter.com/YWmQgPst4R — MARCA (@marca) May 21, 2022 10:20 - Les premiers mots de Kylian Mbappé Avant le match opposant le PSG au FC Metz, Kylian Mbappé est entré sur la pelouse seul, suivi par le président Nasser Al Khelaïfi. L'intenrational fra,çais a prononcé ses premiers mots au micro du Parc des Princes, pour le plus grands bonheur des supporters : "Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France. À Paris, ma ville. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées. Merci à tous !"

C'était la grande question que se posent tous les supporters du PSG. Libre de s'engager où il veut au mois de juin prochain, le Français Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger l'aventure dans le club de la capitale. L'attaquant français devrait signer un contrat de 3 ans. Il y a quelques mois, la prolongation de Mbappé à Paris était quasiment impossible, les deux partis s'étant éloignés drastiquement.

Kylian Mbappé annoncera-t-il sa décision de prolonger oui ou non au PSG dans l'émission historique du football français ? Selon les informations du journal L'Equipe, la réponse est oui, Kylian Mbappé fera son annonce dans Téléfoot ce dimanche 22 mai. Mais d'autres rumleurs laissent entendre que la décision sera annoncé dès ce samedi soir.

Kylian Mbappé est un joueur de football français originaire de Bondy. Il chausse ses crampons dès l'âge de 6 ans dans sa ville natale. En 2015, il rejoint l'AS Monaco, où il fait ses débuts en Ligue 1. Depuis 2017, Kylian Mbappé évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain.

Né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, Kylian Mbappé est issu d'une famille de sportifs. Son père, Wilfrid Mbappé Lottin est un ancien footballeur devenu entraîneur des moins de 15 ans à Bondy et sa mère, Fayza Lamari est une ancienne handballeuse. Kylian Mbappé est d'origine camerounaise par son père et algérienne par sa mère. Jirès Kembo Ekoko est élevé par les parents de Kylian. Il a aussi un petit frère, Ethan.

Kylian Mbappé fait ses débuts dans le football en 2004 à l'AS Bondy. En 2011, il suit une formation au centre de l'INF Clairefontaine. Le jeune joueur quitte alors Bondy où il était scolarisé et poursuit ses études à Rambouillet. A l'issue de sa formation, il rejoint le centre de formation de l'AS Monaco, qui fait son retour en Ligue 1. En 2014, Kylian Mbappé est sélectionné en équipe de France des moins de 17 ans et en 2016, il obtient son baccalauréat STMG.

Le 16 mars 2017, Kylian Mbappé est sélectionné par Didier Deschamps pour son premier match en équipe de France. Le 25 mars, il rentre en jeu face au Luxembourg pour sa première sélection. Kylian Mbappé marque son premier but en bleu lors d'un match éliminatoire de la Coupe du monde 2018 contre les Pays-Bas.

Le 27 mars 2018, Kylian Mbappé devient à seulement 19 ans le plus jeune buteur à l'extérieur en équipe de France. Lors de la finale de la Coupe du monde 2018, face à la Croatie, Kylian Mbappé marque le quatrième but bleu et le match se termine sur le score de 4-2. A l'issue de cette Coupe du monde, il reçoit le trophée du " meilleur jeune joueur " de la compétition par la FIFA. L'Euro 2021 aura été moins réussi pour le joueur tricolore. Kylian Mbappé était le 5e tireur de l'équipe de France lors de la séance de tirs au but face à la Suisse en 8e de finale du Championnat d'Europe des nations. Une position difficile à assumer puisque, tous les autres tireurs ayant réussi. L'attaquant français a choisi de tirer sur la droite du gardien suisse Yann Sommer, auteur d'une très grosse prestation face aux Bleus et qui a sorti la parade décisive, entérinant l'élimination des Bleus. Kylian Mbappé reste aujourd'hui un titulaire indiscutable chez les Bleus.

Kylian Mbappé marque le quatrième but de son équipe lors du match final entre la France et la Croatie lors de la Coupe du monde de football 2018 © Petr David Josek/AP/SIPA

Début 2020, le CIES, l'observatoire du football a publié le classement des joueurs les plus chers du monde. Kylian Mbappé arrive en tête de ce classement avec une valorisation à 265 millions d'euros. En 2019, il est le sportif qui a le plus gagné et le 36e sportif au niveau mondial le mieux rémunéré. Le flocage du maillot de Kylian Mbappé est le plus populaire pour les maillots de l'équipe de France. Son salaire annuel au PSG est par ailleurs estimé à 17,5 millions d'euros brut.

Kylian Mbappé se montre très discret concernant sa vie privée. De nombreuses rumeurs sont apparues, lui prêtant une relation avec plusieurs célébrités. Depuis la fin de l'année 2021, le joueur s'est affiché à plusieurs reprises avec Emma Smet sans que les deux partisans évoquent une éventuelle idylle.