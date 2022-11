Harry Kane : l'Anglais sanctionné pour porter le brassard arc en ciel ?

Jugé comme le meilleur attaquant anglais de sa génération, Harry Kane sera l'une des stars de la Coupe du monde et peut prétendre au titre de meilleur buteur.

Harry Kane va-t-il être sanctionné dès le coup d'envoi du match Angleterre - Iran comptant pour la 2e journée de la Coupe du monde ? En conférence de presse, l'Anglais a affirmé vouloir porter le brassard arc en ciel comme de nombreuses nations européennes malgré l'interdiction de la Fifa qui y voit un message politique. Nous avons clairement dit que nous souhaitons tous, en tant qu'équipe, et le staff également, que je porte ce brassard, a-t-il expliqué face aux médias. Je sais que la Fédération Anglaise et la Fifa échangent sur le sujet en ce moment et je suis certain qu'un accord sera trouvé d'ici le coup d'envoi. "

Sur le terrain, l'Anglais est particulièrement attendu. Après un Euro assez poussif à la pointe de l'attaque, le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 pourrait se rappeler au bon souvenir des supporters de foot en claquant de nombreux buts. Dans une poule avec des adversaires considérés comme plus faible que l'Angleterre, le nombre de buts pourrait être très élevé pour les Three Lions.

Harry Kane naît le 28 juillet 1993, à Walthamstow, en Angleterre, à proximité de Londres. Il suit toutefois un vrai mode de vie irlandais, aux côtés de son frère Charlie. En effet, ses deux parents, Kim et Patrick Kane, sont irlandais (Galway). Il fréquente l’école Chingford Foundation School. Harry Kane commence le football dans le club local de Ridgeway Rovers et rencontre à cet instant David Beckham. C’est à l’âge de huit ans seulement qu’il est repéré par Arsenal. Il rejoint le club et y effectue une seule saison, avant d’être renvoyé à la case départ. Puis, il est de nouveau repéré par Watford et rejoint le centre de formation de Tottenham, à peine deux mois plus tard.

Lors de la saison 2009-2010, il inscrit 18 buts, ce qui lui permet de passer pour la toute première fois dans le groupe professionnel. Puis, il se révèle pleinement lors de la saison 2014-2015. En Premier League, il s'impose rapidement comme l'un des meilleurs buteurs du prestigieux championnat anglais. Harry Kane remporte même six fois le prix du joueur du mois, ce qui est un record absolu en Premier League. Successivement, il est élu meilleur buteur du championnat en 2016, 2017 et 2021. Lors de cette dernière année, il remporte également le titre de meilleur passeur. En 2018, il est le capitaine de l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde, avant d’atteindre la finale de la Ligue des champions en 2019, finale perdue par Tottenham contre Liverpool. En novembre 2020, Harry Kane a marqué son 200e but en seulement 300 matchs dans l’équipe de Tottenham lors d’un match de Ligue Europa, puis, peu de temps après, inscrit son 150e but en championnat. En mai 2021, le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, annonce logiquement avoir sélectionné Harry Kane pour prendre part à l’aventure où il est attendu pour encadrer une jeune génération prometteuse.

Harry Kane a à son actif plusieurs accessits avec le club de Tottenham, mais finalement peu de titres. Il est notamment vice-champion de Premier League en 2017, puis finaliste de la Ligue des champions 2019. En parallèle, il est aussi finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2015 et 2021. Pièce maîtresse de son équipe, il se distingue à de nombreuses reprises sur le plan individuel, ce qui lui vaut de multiples récompenses :

meilleur jeune joueur de Millwall en 2011-2012 ;

joueur du mois à plusieurs reprises en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la Premier League ;

jeune joueur de l’année PFA en Premier League 2014-2015 ;

meilleur buteur de la Premier League 2015-2016 (25 buts), 2016-2017 (29 buts) et 2021 (23 buts) ;

meilleur buteur de football sur une saison en 2017 (56 buts) ;

10e au Ballon d’or 2017 ;

meilleur passeur de Premier League en 2021 (14 passes décisives).

Au cours de sa carrière, Harry Kane signe de nombreux contrats, principalement en tant qu’attaquant. En 2021, il gagne environ 1 million d’euros par mois, et plus exactement 11,7 millions d’euros par an, et ce, normalement, jusqu’en 2024. Mais Manchester United proposerait actuellement une offre très alléchante au joueur britannique, en multipliant son salaire par deux, pour atteindre 24 millions d’euros brut par saison sur cinq ans. A cela s’ajoute aussi une prime à la signature de 21 millions d’euros. Ce transfert vers Manchester United ne semble pas déplaire à Harry Kane qui envisage plus que jamais de relever ce nouveau défi. Le transfert, quant à lui, est estimé à près de 140 millions d’euros. Une somme jugée nécessaire pour que le club de Tottenham accepte de céder à ses rivaux son buteur vedette...

Côté vie sentimentale, Harry Kane n’est plus un cœur à prendre. Il entretient depuis très longtemps une relation avec son amour d’enfance, Katie Goodland. Très présents sur les réseaux sociaux, les amoureux vivent leur idylle publiquement depuis février 2015. En 2017, ils accueillent une première petite fille nommée Ivy. Quelques mois après, Harry Kane demande sa compagne en mariage sur une plage paradisiaque. L’union est célébrée aux Bahamas en 2019. Le couple très solide se marie alors que Katie est enceinte de leur deuxième enfant : une petite fille nommée Vivienne née en 2018. Enfin, le trio s’agrandit encore en 2020, avec l’arrivée d’un troisième enfant. Cette fois, il s’agit d’un fils, nommé Louis, né le 29 décembre 2020. Par ailleurs, Harry Kane dit être intimement convaincu que ses gênes de grand sportif lui viennent du côté de sa mère. Il confie à ce titre que son grand-père maternel Eric était déjà un excellent footballeur.