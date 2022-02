Johannes Boe : qui est la star norvégienne du biathlon ?

Champion olympique en 2018, quadruple champion du monde, Johannes Boe sera l'un des stars des JO de Pékin. Biographie, palmarès, salaire mais aussi vie de couple, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le biathlète norvégien.

Qui est Johannes Boe ?Johannes Boe, né le 16 mai 1993 à Stryn, à plus de 400 kilomètres au nord-ouest de la capitale de la Norvège, Oslo, est âgé de 28 ans. Deuxième d'une fratrie de 5 enfants, le jeune Johannes se met rapidement au biathlon, dans la plus grande tradition norvégienne, suivant les traces de son frère Tarjei, de 5 ans son aîné et lui aussi biathlète professionnel. Précoce, Johannes Boe enchaîne les succès chez les juniors après ses débuts en 2010 et glane cinq titres individuels en deux saisons sur le circuit junior, dont trois en individuel. Le Norvégien fait ses débuts sur le circuit professionnel lors de la saison 2012-2013.

Malgré de bons résultats, il lui faut attendre la saison d'après pour remporter son premier succès en Coupe du monde, lors de l'épreuve du sprint du Grand-Bornand, en France. Il participe alors, à 20 ans, à ses premiers Jeux olympiques à Sotchi, avec pour meilleur résultat une 8e place lors de la mass-start. Il ne cesse alors de progresser, monte en puissance mais tombe sur plus fort que lui au classement général de la Coupe du monde. Le Français Martin Fourcade, star de la discipline, remporte le gros globe de cristal en Coupe du monde à sept reprises en 2011 et 2018, notamment après un duel épique entre les deux biathlètes lors de la saison 2017-2018.

Cette rivalité pousse Johannes Boe à atteindre la perfection. Le Norvégien remporte une médaille d'or aux JO de Pyeongchang sur l'individuel, la seule à son palmarès à ce jour. Depuis la saison 2018-2019, Johannes Boe règne sur le biathlon mondial et a remporté les trois dernières gros globes de cristal, dont deux fois devant Martin Fourcade, désormais retraité. Même si les Français Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet semblent bien disposés à ne pas laisser Johannes Boe se reposer sur ses lauriers...

Johannes Boe dispose de l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du biathlon. À la fin de la saison 2020-2021, le Norvégien comptait 3 médailles olympiques, dont une en or, 24 médailles aux Championnats du monde, dont 12 titres, mais aussi 10 globes de cristal, dont 3 gros. Le Norvégien totalise 53 victoires en individuel depuis ses débuts sur le circuit professionnel, lors de la saison 2012-2013.

Les biathlètes se partagent un prize money établi à l'avance par l'Union Internationale du Biathlon (IBU) et remportent plus au moins selon leurs performances. Évidemment, celles de Johannes Boe lui assurent un train de vie assez confortable. Ainsi, après un nouveau gros globe de cristal remporté lors de la saison 2020-2021, le Norvégien a gagné 348 000 euros grâce à ses résultats.

Johannes Boe est en couple et marié depuis 30 juin 2018 à Hedda Kløvstad Dæhli, rencontrée durant l'été 2015, trois ans auparavant. Le couple a eu un enfant, Gustav, le 13 janvier 2020. Après un court arrêt paternité au milieu de la saison, Johannes Boe a tout même remporté cette saison-là le gros globe de cristal.