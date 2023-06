Diane Parry : qui est la Française, l'une des dernières chances à Roland-Garros ?

A 20 ans, Diane Parry a l'opportunité de se hisser au troisième tour de Roland-Garros. Elle dispute son deuxième tour contre Mirra Andreeva sur le court Simone-Mathieu.

Diane Parry aura une pression supplémentaire sur les épaules dans son match face à Mirra Andreeva. Elle est aux côtés d'Océane Dodin, la dernière représentante du clan tricolore. Son adversaire n'a que 16 ans tandis que la Niçoise en a 20. Elle fait figure d'ancienne sur le circuit face à l'adolescente qui intrigue beaucoup de spécialistes.

Diane Parry a toutefois des chances d'exceller sur le court Simonne-Mathieu. Elle enchaîne les victoires sur terre battue depuis quelques jours. Sa dernière défaite remonte au 13 mai en demi-finale du tournoi de Zagreb face à l'Allemande Ella Seidel. Elle perd également début mai contre Jessika Ponchet. Sinon elle reste en mai sur 9 victoires. Elle espère être sur la même dynamique au mois de juin qui débute aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'elle aura le soutien du public parisien qui est connu pour son chauvinisme.

Quel est le classement de Diane Parry ?

Pendant le tournoi de Roland-Garros 2023, la Française Diane Parry occupe la 79e place du classement WTA.

Quel est le palmarès de Diane Parry ?

En novembre, elle signe sa première victoire contre une joueuse du top 100 (la 80e mondiale, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia), et remporte son tout premier titre sur le circuit principal, à Montevideo, en Uruguay. En plus de ce titre, vous pouvez ajouter trois succès sur le circuit secondaire (à Périgueux, Turin et Séville). Par ailleurs, Diane Parry est également championne du monde junior en 2019. Le 15 mai 2023 elle s'est imposée au WTA 125 de Paris. En février 2023, elle a soulevé le trophée de Merida au Mexique en double avec Caty McNally.

Quelles sont les origines de Diane Parry ?

La joueuse de tennis Diane Parry est née le 1er septembre 2002 dans le Sud de la France, à Nice pour être précis. Lors de ses jeunes années, Diane Parry quitta le sud pour venir en région parisienne et se rendait même à l'école primaire Dupanloup, située de l'autre côté du boulevard d'Auteuil, juste en face du stade de Roland-Garros.