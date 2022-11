Martin Terrier : pourquoi le Rennais a encore ses chances dans la liste de Deschamps

Le nom de l'attaquant du Stade Rennais circule depuis plusieurs semaines comme un potentiel sélectionnable, même si Martin Terrier voit de sérieux obstacles se dresser devant lui...

Martin Terrier en équipe de France, est-ce encore possible ? Alors que le sort de Steve Mandanda, gardien du Stade Rennais depuis le début de la saison, est plus qu'incertain avant la Coupe du monde 2022, c'est un attaquant du club breton qui pourrait finalement venir mettre un peu de rouge et de noir chez les Bleus. Le nom de Martin Terrier a plusieurs fois circulé ces derniers mois, lors des annonces de Didier Deschamps pour les confrontations de Ligue des Nations. Il aurait même été choisi en mai dernier par Deschamps dans "une liste élargie" selon RMC Sport. Une "présélection" restée sans suite. Alors que le sélectionneur de l'équipe de France s'apprête à dévoiler sa liste pour le Mondial au Qatar ce mercredi soir, le Rennais pourrait bien revenir sur le devant de la scène.

Car Martin Terrier est l'une des chevilles ouvrières du très bon début de saison du Stade Rennais, troisième de Ligue 1 après 14 journées de championnat. Avec déjà 11 buts inscrits et quatre passes décisives, il s'est même imposé depuis l'été dernier comme le "taulier" de l'équipe, confirmant deux premières saisons de très haut vol en Bretagne. La preuve ? Le Stade Rennais n'aura été que l'ombre de lui-même face à Lille lors de la 14e journée (1-1), alors que son attaquant vedette était absent.

Il y a d'autres signes qui ne trompent pas : à 25 ans, Martin Terrier intéresserait quelques très gros acteurs européens. Le club de Chelsea, qui serait à la recherche d'un attaquant pour étoffer son arsenal, se serait récemment penché sur le jeune footballeur originaire d'Armentières, ancien fleuron textile du Nord. Un joueur en train de basculer dans le gratin international, donc, si on en croit les rumeurs.

Un blessé de plus dans la liste de Deschamps ?

Pour partir au Qatar avec l'Equipe de France et franchir ce cap, Martin Terrier va néanmoins devoir surmonter quelques obstacles de taille. D'abord, Didier Deschamps, qui est déjà confronté à une infirmerie plus qu'encombrée, pourrait rechigner à embarquer un joueur un peu juste physiquement, même si Martin Terrier ne souffre que d'une "petite élongation" depuis le choc du Stade Rennais face aux Chypriotes de Larnaca (1-1) en Ligue Europa, fin octobre.

Surtout, Martin Terrier se trouve face à une concurrence déjà féroce aux avant-postes des Bleus, avec le trio Mbappé-Benzema-Giroud qui occupe toute la place, aussi bien sur les terrains que dans les médias. En terme de position, la rivalité pourrait même devenir frontale avec Kylian Mbappé, qui préfère laisser la pointe de l'attaque à un Benzema ou un Giroud et "profiter des espaces", notamment à gauche, comme chacun sait depuis le "pivot gate" de l'automne au PSG.

Restent quelques options possibles pour Martin Terrier : si Didier Deschamps persévérait dans la mise en œuvre de son 3-5-2 au Qatar, une porte pourrait s'ouvrir un peu plus bas pour le Rennais, côté gauche toujours, où il aurait cette fois affaire avec un Lucas Digne ou un Adrien Rabiot. Au mieux, Martin Terrier pourrait espérer jouer les doublures d'un de ces quasi titulaires chez les "coiffeurs", autrement dit sur le banc des remplaçants.

Un parcours à l'Olympique Lyonnais puis au Stade Rennais

Formé à Lille où il va signer son premier contrat pro en 2016, Martin Terrier va connaître des débuts timides dans l'élite avant d'être prêté au RC Strasbourg lors du mercato 2017, où il va être révélé. Recruté par l'Olympique lyonnais pour 11 millions d'euros en 2018, il jouera deux saisons avec les Gones, chez lesquels il va s'imposer progressivement dès 2019.

Après une saison supplémentaire dans le Rhône, Martin Terrier sera ensuite l'une des grosses prises du Stade Rennais lors de l'été 2020 en signant pour 12 millions d'euros avec le club breton. Le début d'une belle histoire, entre l'aile gauche et la pointe de l'attaque rennaise. Reconduit un peu par surprise lors du mercato de l'été 2022, il est incontestablement le pilier de l'équipe bretonne cette saison.

Un palmarès vierge mais des statistiques flatteuses

Martin Terrier n'a pas (encore) gagné de titre, même s'il a été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2020 avec l'Olympique Lyonnais. Chez les Gones, il est l'auteur de dix buts en championnat en deux saisons (2018-2019 et 2019-2020), six en coupe et même un but en Ligue des champions. Auparavant, Martin Terrier avait déjà fait des apparitions remarquées lors de la saison 2016-2017 (1 but avec le Losc) et 2017-2018 (3 buts avec le RC Strasbourg).

Avec le Stade Rennais, Martin Terrier sera l'auteur de 9 buts en 2020-2021, toutes compétitions confondues, puis 21 buts la saison suivante, avec une position plus axiale, faisant de l'ancien Lyonnais le troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder et à égalité avec Moussa Dembélé. Terrier sera nommé au passage pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. Depuis le début de la saison 2022-2023, il a déjà inscrit 11 buts, dont 8 en Ligue 1 et 3 en coupe d'Europe.

L'équipe de France, un de ses "objectifs"

Martin Terrier a un parcours déjà fourni avec les Bleus, mais chez les moins de 20 ans, et chez les Espoirs. Avec les premiers, il a disputé une Coupe du monde, en 2017 en Corée, faisant trembler les filets dès la première rencontre face au Honduras. Avec les seconds, il va marquer les esprits lors des qualifications pour l'Euro 2019, avec un triplé face au Kazakhstan et un doublé face au Monténégro notamment.

Martin Terrier s'était confié sur l'équipe A la saison dernière sur Prime Video : "Honnêtement, je n'y pense pas, mais après, c'est sûr que le fait de m'associer à l'équipe de France, ça valorise aussi mon travail au quotidien et mes qualités. C'est aussi l'un de mes objectifs à l'avenir", avait-il soufflé. "J'ai goûté à l'équipe de France chez les Espoirs, donc une fois qu'on a goûté à ça, on a envie d'aller voir plus haut".