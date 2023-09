Baptiste Couilloud : qui est le demi de mêlée du XV de France ?

Sélectionné par Fabien Galthié pour disputer la Coupe du monde 2023, Baptiste Couilloud devrait être le 3e demi de mêlée des Bleus, derrière Antoine Dupont et Maxime Lucu.

Non, Antoine Dupont n'est pas le seul demi de mêlée du XV de France. Si le capitaine des Bleus, élu meilleur joueur du monde en 2021, est devenu l'icône du rugby français, d'autres joueurs à son poste se bousculent pour tenter de gratter du temps de jeu lorsque "Toto" est envoyé sur le banc. Parmi eux, Baptiste Couilloud. En concurrence avec Baptiste Serin et Maxime Lucu lors de la préparation estivale, le joueur de Lyon a finalement été retenu, avec Dupont et Lucu.

Qui est Baptiste Couilloud ?

Baptiste Couilloud est un pur produit lyonnais. Né à Lyon, initié au rugby à Lyon, formé à Lyon, étudiant à Lyon… "Titout" comme il est surnommé n'a jamais quitté la capitale de Gaules. D'abord demi d'ouverture, le joueur d'aujourd'hui 26 ans est passé à la mêlée lors de ses dernières saisons dans les équipes jeunes du LOU. C'est d'ailleurs l'une des icônes du rugby français à ce poste, Pierre Mignoni, qui l'a fait découvrir le groupe pro, en 2015-2016, lors de sa première saison à la tête du club rhodanien, en ProD2. Couilloud dispute trois matchs, le LOU est sacré champion de France. Le jeune demi de mêlée gagne du temps de jeu dès la saison suivante en Top 14, s'impose comme le numéro 1 à son poste et s'ouvre les portes du XV de France.

Miné par une blessure à la cheville à l'automne 2018, Baptiste Couilloud va sa fulgurante ascension être stoppée. Il retrouve finalement très vite son niveau et sa place de titulaire lors de la fin de saison et n'a, depuis, plus lâché son statut, étant même régulièrement nommé capitaine en club.

Baptiste Couilloud et le XV de France

Très vite après le retour du LOU en Top 14 et son installation comme titulaire à la mêlée lyonnaise, Baptiste Couilloud a été appelé avec le XV de France, profitant d'une blessure d'Antoine Dupont pour disputer le Tournoi des VI Nations 2018. Trois sélections avant d'attendre plus de deux ans pour retrouver Marcoussis, à l'occasion de l'Autumn Nations Cup 2021. Une compétition où il fut nommé capitaine lors de la finale contre l'Angleterre, perdue en prolongations.

Fabien Galthié l'a ensuite emmené dans ses bagages pour la tournée en Australie l'été suivant, puis convoqué pour la tournée d'automne, sans le faire jouer, avant de le sélectionner pour les matchs au Japon l'été suivant, se passant de ses services lors du Tournoi 2022. Convoqué pour l'édition 2023, il est resté deux fois sur le banc sans rentrer.

S'il ne compte à ce stade qu'une grosse dizaine de sélections avec le XV de France, Baptiste Couilloud est parvenu à s'imposer auprès de Fabien Galthié, lequel a fait de nombreux tests à ce poste ces derniers mois derrière Dupont et Lucu (Serin, Le Garrec, Coly).

Quel rôle pour Baptiste Couilloud lors de la Coupe du monde ?

Le demi de mêlée de Lyon ne devrait se contenter que de quelques minutes durant la compétition. Antoine Dupont, nommé capitaine, est le numéro 1 au poste et sera le titulaire indiscutable. Derrière, Maxime Lucu semble être le remplaçant privilégié. Baptiste Couilloud pourrait grapiller du temps de jeu contre l'Uruguay et/ou la Namibie. A moins qu'un cataclysme ne vienne bousculer la hiérarchie.