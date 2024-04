"J'ai commis des erreurs" : Baptiste Moirot (Mais t'es pas net Baptiste), accusé par des mineures pour des messages à caractère sexuel

Le futur porteur de la flamme olympique Baptiste Moirot, connu des réseaux sociaux pour son "Mais t'es pas net Baptiste", fait l'objet d'accusations par plusieurs femmes mineures.

Les Jeux olympiques approchent à grands pas et l'allumage de la flamme olympique à Olympie, le 16 avril dernier, a prouvé que la plus grande compétition de la planète approche. Le 8 mai prochain, la flamme débarquera en France du côté de Marseille, pour une journée de fête et de célébration. Toute la journée, la cité phocéenne se parera de ses habits de lumière avant que la flamme ne traverse tout le pays jusqu'au 26 juillet prochain, date de la cérémonie d'ouverture, avec pas moins de 68 étapes à travers la France.

Durant ce périple de plus de 2 mois, plusieurs personnalités mais aussi des inconnus auront le privilège de porter cette flamme sur quelques mètres. Parmi les personnes choisies, Baptiste Moirot, alias "Baptiste pas net", doit porter cette flamme olympique. Dans une vidéo postée sur X le 10 avril dernier, le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a annoncé le choix de cet influenceur très populaire sur les réseaux sociaux, provoquant un véritable buzz.

Mais la reconnaissance des JO pourrait être gâchée. Depuis quelques jours, Baptiste Moirot fait l'objet de plusieurs accusations sur les réseaux sociaux. Ce dernier est en effet accusé par plusieurs femmes, mineures au moment des faits, de leur avoir envoyé des messages à caractère sexuel. L'une d'entre elles a partagé une capture d'écran d'une conversation dans laquelle il aurait déclaré à une fille de 15 ans (lui étant âgé de 20 ans à l'époque des faits) : "Tu verras quand tu l'auras dans ta bouche si elle est petite", faisant référence à son sexe.

Sur TikTok, une autre internaute a dévoilé des messages où il aurait écrit : "Je vais te fesser", "Tu es une vilaine petite fille", puis "Tu mérites d'être punie". Une troisième victime présumée a révélé une discussion de 2021 dans laquelle Baptiste Moirot lui aurait envoyé des vidéos explicites à caractère sexuel.

Face à toutes ces accusations, Baptiste Moirot a réagi en story sur Instagram mercredi 17 avril. "J'ai commis des erreurs et j'en suis profondément désolé", peut-on lire. "Je suis déterminé à apprendre de mes erreurs du passé et à continuer à œuvrer pour un monde meilleur. Merci pour votre soutien et votre compréhension."

Pour ceux qui l'ignorent, c'est dans un direct Facebook en 2017, que Baptiste Moirot, assis sur le sol de sa chambre en caleçon, en train de jouer avec du feu, s'est fait remarquer. Sous l'effet de deux somnifères, le jeune homme se met à brûler du Kevlar dans une tasse, sous les yeux effarés de son frère et de sa mère. La réplique de cette dernière, qui ouvre la porte à ce moment, est devenue culte : "Mais t'es pas net Baptiste!", s'insurge-t-elle. "Mais si, je suis très net", rétorquera le jeune homme. À l'heure actuelle, aucune enquête n'a été ouverte et le comité de Paris 2024 n'a pas encore communiqué sur le sujet.