Peur des chevaux, ancienne protégée de Philippe Lucas, qui est Élodie Clouvel ?

Reconvertie dans le pentathlon moderne après des débuts en natation, Élodie Clouvel est une des meilleures chances françaises de médaille au JO 2024.

Élodie Clouvel est née le 14 janvier 1989 à Saint-Priest-en-Jarez, bourgade située dans le département de la Loire. Fille de deux coureurs professionnels de fond, elle est biberonnée à l'effort sportif dès son plus jeune âge. Alors qu'elle pratique plusieurs sports depuis sa tendre enfance, elle se met à rêver de Jeux olympiques lors des exploits de Laure Manaudou, à Athènes, en 2004. Décidée à nager dans la ligne de la championne olympique, elle intègre, à 14 ans, le sport-étude natation de Font- Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Baccalauréat en poche, elle rejoint l'équipe de Philippe Lucas, entraîneur historique de Laure Manaudou, du côté de Canet-en-Roussillon. Malheureusement, après un an de labeur, elle échoue aux qualifications pour les JO de Pékin

2008). Contactée par les Fédérations de triathlon et de pentathlon, notamment grâce à ses hautes aptitudes à la course à pied et à son titre de championne de France de cross en UNSS, elle quitte les bassins sur les conseils de Philippe Lucas, qui ne souhaite pas la conserver dans son équipe. À la surprise de ses proches, cette fan de l'Association sportive de Saint-Étienne opte finalement pour le pentathlon dans le but de surmonter un traumatisme. À l'âge de 12 ans, accompagnée d'une copine qui venait d'avoir son cheval, elle ment à ses parents pour passer l'après-midi en rase campagne. La balade se termine avec une chute et un traumatisme crânien. Elle avoue bien plus tard qui lui a fallu cinq ans pour se sentir pleinement à l'aise sur un cheval, alors que les athlètes ne peuvent choisir leur monture durant les compétitions de pentathlon moderne. Et si cette discipline reste son principal cheval de bataille, elle doit aussi rattraper son retard en escrime et en tir sportif, deux sports inconnus avant son passage dans la

discipline. Portée par sa soif de réussite, son amour du sport et son acharnement au travail, elle devient vite une référence mondiale du pentathlon moderne.

Quel est le palmarès d'Élodie Clouvel ?

Depuis 2012, Élodie Clouvel a été vice-championne d'Europe (2015), a glané deux médailles d'argent aux championnats du monde (2016 et 2021) et a été couronnée de l'or lors de la coupe du Monde d'Ankara (2022). Si elle a participé aux trois derniers JO, elle n'a, pour l'heure, remporté qu'une médaille d'argent à Rio (2016).

Qui est le compagnon d'Élodie Clouvel ?

Depuis plusieurs années, Élodie Clouvel est en couple avec Valentin Belaud, lui aussi pentathlète et qui compte deux titres de champions du monde en individuel (2016 et 2019). Après les JO de Tokyo, le couple a eu la douleur de faire face à une fausse-couche.

Quel est le salaire d'Élodie Clouvel ?

L'athlète ne vit pas totalement de son sport malgré l'appui de sponsors (Le Coq Sportif,

Engie…). Dans le civil, Élodie Clouvel est lieutenante dans la gendarmerie.

Quelle sera l'après-carrière d'Élodie Clouvel ?

Alors qu'elle pourrait bien prendre sa retraite au terme des JO de Paris, Élodie Clouvel

aimerait vivre une après-carrière devant les caméras. Pendant plusieurs années, elle a suivi le

cours Simon dans le but de tenter une aventure dans le cinéma.