"Roland Garros : Gaston et Garcia peuvent-ils le faire ? le programme de dimanche et les résultats du jour"

ROLAND GARROS 2020. Deux Français sont en lice en huitièmes de finale. Le 239e mondial, Hugo Gaston, affrontera l'Autrichien Dominic Thiem, après avoir créé l'exploit contre Stan Wawrinka. Rafael Nadal et Simona Halep vont également fouler la terre battue parisienne aujourd'hui.

Diffusion TV Roland Garros : l'actu du jour le programme ). Les internationaux de France de tennis se poursuivaient ce dimanche 4 octobre à Roland Garros. Deux Français sont en lice en huitièmes de finale. Chez les hommes, Hugo Gaston, 20 ans, aura fort à faire contre l'Autrichien Dominic Thiem, finaliste ces deux dernières années Pour rappel, Hugo Gaston, 239e joueur mondial, a créé l'exploit en éliminant Stan Wawrinka, tête de série n°16 et triple vainqueur de Grand Chelem, vendredi. ().

Chez les dames, Caroline Garcia est opposée à l'Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série numéro 3 du tournoi. Rafael Nadal et Simona Halep vont également fouler la terre battue parisienne aujourd'hui.

Samedi, Clara Burel a malheureusement été éliminée par la chinoise Shuai Zhang en deux sets (7-6, 7-5) mais peut être fière de son parcours du haut de ses 19 ans. Fiona Ferro, elle, a remporté son match contre la Roumaine Patricia Maria Țig. Elle affrontera l'Américaine Sofia Kenin lundi prochain et rejoint Caroline Garcia en huitièmes de finale. (les résultats) Roland Garros 2020 en direct Recevoir nos alertes live !

12:20 - Scénario inattendu sur le court Philippe-Chatrier Coup de théâtre de ces huitièmes de finale. Iga Swiatek se qualifie pour les quarts de finale en menant 6-1, 6-2 au bout d'une heure de jeu. Une belle revanche après sa défaite l'an passé contre la tête de série n°1 de Roland-Garros. Tout au long du duel, Simona Halep, mise hors de position par les coups de son adversaire, a montré sa frustration. 11:55 - Simona Halep se réveille Beaucoup de tension sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Après avoir peiné à contrer la Polonaise, très offensive, Simona Halep fait une remontée. Au début du deuxième set, la Roumaine a essayé d'imposer son rythme, mais s'est souvent retrouvée hors de portée. 11:38 - 6-1 pour Iga Swiatek Iga Swiatek, en confiance, continue de mener le jeu. Simona Halep, réputée pour ses bons déplacements, est souvent restée trop courte face à son adversaire, très à l'aise au filet. C'est la première fois à Roland-Garros que la Roumaine, qui peine à anticiper dans ce duel, perd cinq jeux dans un set, malgré les risques pris pour remonter. 11:26 - 4-1 pour Iga Swiatek La Polonaise mène sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. La 54e mondiale a pris sa chance pour inscrire son premier jeu, avant que Simona Halep, en retrait depuis le début de l'échange, finisse par se reprendre. 11:10 - Le duel Halep/Swiatek Ouverture du programme sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, avec la Roumaine Simona Halep et la Polonaise Iga Swiatek. Les deux joueuses se sont déjà affrontées sur ce même court, également en huitièmes de finale, et le duel s'était soldé par une victoire de Simona Halep (6-1, 6-0).

Dernier Français en lice dans le tableau homme, Hugo Gaston est parvenu à éliminer le grand Stan Wawrinka au troisième tour de Roland-Garros 2020 vendredi 2 octobre. Une prouesse qui fait de lui le nouvel espoir tricolore et le place désormais sous le feu des projecteurs. Mais qui est-il ? Méconnu du grand public, ce jeune homme qui a fêté ces 20 ans le 25 septembre dernier a été élevé à bonne école. Originaire de Toulouse, Hugo Gaston, désormais pensionnaire du Blagnac Tennis Club, est le fils du président du club de tennis de la ville de Fonsorbes. Sa première raquette de tennis lui a été offerte alors qu'il avait tout juste... trois ans.

À 17 ans, le jeune homme a disputé son premier tournoi ATP. En 2018, Hugo Gaston avait été choisi comme porte-drapeau des Français aux Jeux olympiques de la Jeunesse qui se tenaient à Buenos Aires. Il y avait d'ailleurs remporté trois médailles : une en or, en simple, et deux en bronze, en double messieurs et double mixte, avec respectivement Clément Tabur et Clara Burel comme partenaire.

Sur le court, Hugo Gaston se distingue par une petite manie, et pas des plus anodines. Le Toulousain ne fait jamais rebondir sa balle au moment de servir. Par ailleurs, le Français est gaucher. Autre petite anecdote amusante sur son cas, Hugo Gaston était le deuxième joueur le plus petit de ce troisième tour de Roland-Garros. Avec son mètre 73, il est à peine plus grand que l'Argentin Diego Schwartzman (1,70 mètre).

Clara Burel - Zhang Shuai (6-7, 5-7)

(6-7, 5-7) Irina Maria Bara - Sofia Kenin (2-6, 0-6)

(2-6, 0-6) Aryna Sabalenka - Ons Jabeur (6-7, 6-2, 3-6)

(6-7, 6-2, 3-6) Fiona Ferro - Maria Tig (7-6, 4-6, 6-0)

Pablo Carreño - Roberto Bautista-Agut (6-4, 6-3, 5-7, 6-4)

- Roberto Bautista-Agut (6-4, 6-3, 5-7, 6-4) Daniel Altmaier - Matteo Berrettini (6-2, 7-6, 6-4)

- Matteo Berrettini (6-2, 7-6, 6-4) Kevin Anderson - Andrey Rublev (3-6, 2-6, 3-6)

(3-6, 2-6, 3-6) Márton Fucsovics - Thiago Monteiro (7-5, 6-1, 6-3)

- Thiago Monteiro (7-5, 6-1, 6-3) Stéfanos Tsitsipás - Aljaž Bedene (6-1, 6-3, 3-1) abandon

- Aljaž Bedene (6-1, 6-3, 3-1) abandon Roberto Carballés Baena - Grigor Dimitrov (1-6, 3-6) abandon

Voici les matchs au programme de Roland Garros ce samedi 3 octobre 2020, sur l'ensemble des courts (début des rencontres à 11 heures) :

Court Philippe-Chatrier : Simona Halep (ROU/n°1) - Iga Świątek (POL), Sebastian Korda (USA) - Rafael Nadal (ESP/n°2), Élina Svitolina (UKR/n°3) - Caroline Garcia (FRA ) et Hugo Gaston (FRA) - Dominic Thiem (AUT/n°3)

Simona Halep (ROU/n°1) - Iga Świątek (POL), Sebastian Korda (USA) - Rafael Nadal (ESP/n°2), Élina Svitolina (UKR/n°3) - ) et - Dominic Thiem (AUT/n°3) Court Suzanne-Lenglen : Martina Trevisan (ITA) - Kiki Bertens (NED/n°5), Alexander Zverev (ALL/n°6) - Jannick Sinner (ITA), et Lorenzo Sonego (ITA) - Diego Schwartzmann (ARG/n°12)

Martina Trevisan (ITA) - Kiki Bertens (NED/n°5), Alexander Zverev (ALL/n°6) - Jannick Sinner (ITA), et Lorenzo Sonego (ITA) - Diego Schwartzmann (ARG/n°12) Court Simonne-Mathieu : Nadia Podoroska (ARG) - Barbora Krejčíková (CZ)

Le tirage au sort effectué trois jours avant le début du tournoi a permis de dessiner le tableau masculin de ce Roland Garros 2020, déterminé en partie en prenant en compte le classement ATP. Rafael Nadal et Novak Djokovic, les deux premiers mondiaux, sont ainsi placés dans deux parties différentes de tableau et ne pourront s'affronter qu'en finale :

Dans le tableau féminin, Simona Halep est tête de série n°1 et Karolina Pliskova est tête de série n°2 :

La diffusion TV de Roland Garros en direct est assurée depuis de longues années par France Télévisions et Eurosport, et c'est encore le cas pour cette édition 2020. Eurosport diffuse les matchs à partir de 11 heures du matin, tandis que France 2 et France 3 proposent la retransmission à partir de 14h55. Notez par ailleurs que les deux chaînes disposent d'un service de streaming sur Internet (gratuit sur France TV, payant sur Eurosport).