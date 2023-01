DIRECT. Ligue 1 2022-2023 : le programme de la 18e journée et le classement

13:30 - Blanc : "Je veux que l'on produise du jeu"

L'Olympique Lyonnais se déplace à la Beaujoire pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Les Gones pointent à la 8e place du championnat et se verraient bien se rapprocher du haut de tableau. En face, les Canaris sont 17e et ne comptent que 4 points d'avance sur la zone rouge. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc, a insisté sur la production de jeu : “On aborde ce match comme un match dans lequel il faut prendre des points. On abordera tous les matchs en essayant de prendre le plus de points possibles. On sait ce que l’on a à faire, c’est déjà pas mal. Après il y a beaucoup de travail à faire. Je mets le groupe devant ses responsabilités parce que je veux que l’on produise du jeu. Pour jouer, il faut en avoir l’envie, les qualités et les joueurs. En matière de joueurs notre effectif était amputé donc c’était plus difficile. Là on est en train de récupérer nos joueurs, nos forces. On aura des joueurs qui ont de l’expérience, des joueurs qui ont montré qu’ils pouvaient être des leaders.”