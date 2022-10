DIRECT. Ligue 1 : le PSG et l'OM calent, résultats et classement

Après les trois premiers matchs de la 10e journée de Ligue 1 vendredi et samedi, sept matchs sont au programme dimanche. Dès 13 heures, Montpellier affronte Monaco avant les quatre matchs du multiplex de 15 heures: Nice-Troyes, Brest-Lorient, Angers-Strasbourg et Clermont-Auxerre. Ensuite, place à deux derbies, avec les matchs entre Rennes et Nantes (17h05) puis entre Lille et Lens (20h45).

08/10/22 - 16:30 - OM-Balerdi: "Gagner pour se battre pour le titre"

Alors que l'OM reçoit dans quelques minutes ce samedi (17h) Ajaccio à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1, le club phocéen est dans l'obligation de gagner pour rester au contact du PSG qui se rend à Reims un peu plus tard. Le défenseur de l'OM, Leonardo Balerdi, ne vise que la victoire pour continuer de croire au titre, qu'il a osé évoquer en conférence de presse vendredi: "On est deuxièmes derrière Paris et on doit penser à gagner le match. C'est important de gagner pour se battre pour le titre, a clamé le défenseur argentin. Je pense qu'il y a la possibilité. On est proches. On doit continuer à bien faire les choses. Ils sont très forts. On ne peut pas se permettre de perdre des points, comme demain ou n’importe quel autre match. On doit gagner tous les points possibles et après on verra."