DIRECT. Ligue 1 : le PSG seul leader, classement et dernières infos

Ligue 1. À l'issue de la 10e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est toujours seul en tête du classement, devant son nouveau dauphin, Lorient, et l'Olympique de Marseille. Laurent Blanc a été nommé à l'OL. Le point sur les dernières infos, les résultats et le classement à jour.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:30 - Peter Bosz limogé par Lyon L'Olympique Lyonnais a décidé de limoger Peter Bosz dimanche après la série de cinq matchs sans victoire (dont quatre défaites) de l'OL en Ligue 1. L'entraîneur néerlandais a été informé dimanche matin qu'il avait été démis de ses fonctions, deux jours après le match nul de l'OL contre le TFC en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 (1-1). C'est le premier entraîneur à quitter son poste cette saison en Ligue 1.

10:00 - Losc-Fonseca: "Ils ont tous été les héros" L'entraîneur portugais Paulo Fonseca a connu un premier succès pour son premier derby du Nord à la tête du Losc, dimanche soir face au RC Lens (1-0) lors de la 10e journée de Ligue 1. Une victoire dont il est "très heureux" évidemment: "Nous avons fait un bon match, nous méritons de gagner. La première période a été difficile, avec des occasions de part et d'autre. On est entrés dans la deuxième avec de meilleures occasions, on a été plus mordants, on s'est créé de meilleures opportunités. Nous avons mieux défendu également. On mérite les trois points, a-t-il avoué après la rencontre. Évidemment, Lucas (Chevalier, ndlr) arrête aussi ce penalty, qui change beaucoup de choses. Mais ils ont tous été les héros de ce match. Lucas a fait un match incroyable, il était là dans les moments très importants. Je suis très heureux de son match, mais de toute l'équipe aussi. Je tiens à les féliciter. Pas seulement les titulaires, mais aussi ceux qui sont rentrés. Je tiens à féliciter toute l'équipe."

Offre partenaire : Pariez en ligne sur ce match ! Pariez sur Winamax et recevez gratuitement jusqu'à 200 euros en cadeaux pour l'ouverture d'un compte. C'est parti !

09:30 - Lens-Haise: "Ils ont fait un vrai derby" Après avoir connu sa première défaite de la saison dimanche soir lors de la 10e journée de Ligue 1 à Lille (1-0), l'entraîneur artésien Franck Haise a regretté un manque d'organisation de son équipe, surtout en deuxième période: "On a fait une première période cohérente. On a manqué de maîtrise dans l'ensemble, encore plus en deuxième période. Il en manquait en première, même si on répondait présent. Ils ont exercé un bon pressing, notamment en début de deuxième (période), on a eu du mal à s'en sortir. [...] Ils ont fait un vrai derby, a-t-il reconnu de façon honnête. Face à une équipe qui met cette énergie, cette malice devant son public, il faut encore être meilleur dans la structure, dans l'organisation pour les déséquilibrer. On ne l'a pas bien fait, surtout en deuxième. Les pénaltys, ça fait partie du football, c'est ainsi."

09:00 - Première défaite de la saison pour Lens Le RC Lens a subi sa première défaite de la saison dimanche soir à Lille dans le derby du Nord, à l'occasion de la 10e journée. Invaincu depuis 17 matchs en championnat (à cheval sur deux saisons), Lens, qui a raté un penalty par Sotoca (15e), a craqué sur un autre penalty, transformé par Jonathan David avant la pause (44e). Un premier coup d'arrêt pour les Lensois, qui restent malgré tout à la quatrième place du classement.

08:30 - Les résultats de la 10e journée de Ligue 1 La 10e journée de Ligue 1 s'est terminée dimanche soir avec le derby du Nord et la victoire de Lille devant le RC Lens (1-0). Auparavant, l'OL avait été tenu en échec vendredi par le TFC (1-1), comme le PSG par Reims samedi (0-0). L'OM s'est de son côté incliné devant Ajaccio au Vélodrome samedi (1-2). Dimanche, Monaco a confirmé sa bonne forme en gagnant à Montpellier (0-2), comme Rennes devant Nantes (3-0) et Lorient à Brest (1-2). Nice a battu Troyes (3-2), comme Clermont a disposé d'Auxerre (2-1). Strasbourg a remporté son premier match de la saison à Angers (2-3).

09/10/22 - 22:41 - Lille - Lens : Francois Letexier siffle la fin du match au Stade Pierre Mauroy (1-0) C’est le coup parfait pour le Lille OSC au terme de ce match (1-0). C’est pourtant le RC Lens qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (46%-54%) mais ses efforts ont été mal payés. Les Lillois se sont même montrés plus dangereux devant le but et affichent un meilleur total de tirs cadrés (8 contre 2). Lille - Lens en direct

09/10/22 - 21:48 - Lille - Lens : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Francois Letexier, au Stade Pierre Mauroy. Le score est de 1-0. Lille - Lens en direct

09/10/22 - 21:33 - Lille - Lens : C'est la pause à Lille Le RC Lens domine territorialement mais de manière stérile : après ce premier acte, la possession de balle est légèrement à l’avantage du RC Lens (52% contre 48%), mais c’est le Lille OSC qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (2 contre 1) et qui mène au score (1-0). Lille - Lens en direct

09/10/22 - 21:29 - Lille - Lens : Penalty transformé par Jonathan David (1-0) ! Et c'est Jonathan David qui se charge de mettre ce penalty au fond pour le Lille OSC ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 1 à 0 au Stade Pierre Mauroy. Lille - Lens en direct

09/10/22 - 21:28 - Lille - Lens : Penalty pour le Lille OSC ! Le Lille OSC gagne un penalty à la suite d'une faute commise par Massadio Haidara, à la 43e minute de jeu dans cette rencontre au Stade Pierre Mauroy. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Stade Pierre Mauroy. Lille - Lens en direct

09/10/22 - 21:00 - Lille - Lens : Le penalty est raté (0-0)! Florian Sotoca manque ce penalty accordé par Francois Letexier ! En faveur du RC Lens!. Lille - Lens en direct

09/10/22 - 20:59 - Lille - Lens : Penalty pour le RC Lens ! Francois Letexier indique un penalty au bénéfice du RC Lens. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Stade Pierre Mauroy. Lille - Lens en direct

09/10/22 - 20:45 - Lille - Lens : Francois Letexier lance la rencontre entre le Lille OSC et le RC Lens au Stade Pierre Mauroy ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre le Lille OSC et le RC Lens vient d’être donné par Francois Letexier, à Lille. Lille - Lens en direct

09/10/22 - 20:30 - Le match entre Lille et Lens va débuter Le dernier match de la 10e journée de Ligue 1 qui oppose le Losc au RC Lens va débuter dans quelques minutes désormais. Le coup d'envoi du derby du Nord sera donné à 20h45 par M. Letexier sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy.

09/10/22 - 20:00 - Lille reste sur deux défaites contre Lens Le Losc reste sur deux matchs perdus contre le RC Lens en Ligue 1, dont le dernier au stade Pierre-Mauroy en avril dernier (1-2). Les Dogues n'ont plus perdu trois fois de suite dans le derby du Nord en L1 depuis la fin des années 70 (quatre défaites consécutives). Pour s'imposer face aux Lensois, Lille devra faire attention défensivement, puisque le Losc a encaissé au moins un but lors de chacun de ses six derniers matchs à domicile en L1.

09/10/22 - 19:30 - Lens réussit un début de saison historique Après neuf matchs de Ligue 1 cette saison, le RC Lens compte 21 points, ce qui représente le meilleur total à ce stade de la compétition dans l'histoire du club. Les Lensois pointent pourtant seulement à la quatrième place du classement de L1 derrière le PSG, l'OM et Lorient. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire qu'une équipe est classée troisième ou quatrième du classement avec au moins ce total de points, après le Stade de Reims en... 1946/1947. Les Rémois avaient terminé à la deuxième place en fin de saison.

09/10/22 - 19:00 - Lens: Haise refuse "l'étiquette de favori" L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a refusé d'endosser le statut de favori avant le derby du Nord en Ligue 1 dimanche soir lors de la 10e journée: "Je ne pense pas avoir l'étiquette de favori quand on joue à Lille. On veut se donner les moyens d'être toujours performants dans un match imprévisible. On doit se préparer à tout. Le derby c'est un moment régional fort, mais surtout, il faut le disputer avec beaucoup de respect et d'intelligence, a-t-il expliqué en conférence de presse. Lille est une équipe qui cherche à créer du jeu, à sortir le ballon, qui a mis plus de variétés d'ailleurs sur ce plan là. Elle subit beaucoup moins d'occasions depuis quelques matchs. C'est assez complet."

09/10/22 - 18:57 - Rennes - Nantes : Les Nantais surclassés à Rennes (3-0) L’avantage final au score (3-0) du Stade Rennais est plutôt logique au regard des chiffres proposées à l’issue de cette rencontre. Les Rennais ont en effet un petit avantage au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (5 tirs contre 3 pour FC Nantes). Rennes - Nantes en direct

09/10/22 - 18:52 - Rennes - Nantes : Joe Rodon (Stade Rennais) est expulsé ! Le directeur de jeu Florent Batta expulse Joe Rodon. Le Stade Rennais va passe à 10 pour cette fin de match. Rennes - Nantes en direct

09/10/22 - 18:47 - Rennes - Nantes : Desire Doue inscrit un nouveau but pour le Stade Rennais (3-0) ! Ça sent la correction pour le FC Nantes, au Roazhon Park. Desire Doue marque un nouveau but pour le Stade Rennais à la 84e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 3-0. Rennes - Nantes en direct

09/10/22 - 18:43 - Rennes - Nantes : Martin Terrier double la mise pour le Stade Rennais (2-0) ! Et le Stade Rennais fait le break au Roazhon Park ! Un deuxième but inscrit par Martin Terrier à la 80e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 2 à 0 dans ce Rennes - Nantes. Rennes - Nantes en direct

09/10/22 - 18:30 - Un derby brûlant entre Lille et Lens La 10e journée de Ligue 1 se termine ce dimanche soir par un derby prometteur entre Lille et Lens, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Face à des Lensois qui réalisent un début de saison historique, les Lillois n'ont pas l'intention de se laisser faire et comptent bien faire tomber le RC Lens pour la première fois de la saison et offrir un succès de prestige aux supporters, après deux défaites dans le derby du Nord la saison dernière. "On va avoir un match spécial, mais l’équipe est prête" a assuré l'entraîneur lillois Paulo Fonseca en conférence de presse.

09/10/22 - 18:08 - Rennes - Nantes : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Rennes. Le score est de 1-0. Rennes - Nantes en direct

09/10/22 - 18:00 - Peter Bosz n'est plus l'entraîneur de l'OL Selon différents médias, dont le journal L'Equipe, Peter Bosz n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ce dimanche après la série de cinq matchs sans victoire (dont quatre défaites) de l'OL en Ligue 1. L'entraîneur néerlandais a été informé ce dimanche matin qu'il avait été démis de ses fonctions, deux jours après le match nul de l'OL contre le TFC en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 (1-1). Lâché par ses joueurs et notamment par Alexandre Lacazette publiquement, Peter Bosz n'aura pas résisté à cette nouvelle déconvenue.