DIRECT. Ligue 1 : Paris veut creuser l'écart, programme de la 23e journée et classement

16:00 - Nice pour enchaîner ?

Le lundi 9 janvier dernier, Lucien Favre s'est fait limogé et Didier Digard l'a remplacé. Les Niçois avait enchaîné les mauvais résultats restant sur quatre défaites et deux nuls en six matchs. L'arrivée de Didier Digard a néanmoins transcendés les Aiglons qui depuis sont invaincus en cinq matchs. Le Gym a même réussi à battre successivement Lille, le troisième et le deuxième de Ligue 1, Lens et Marseille. L'OGC Nice a de plus attiré au mercato hivernal pour 30 millions d'euros, l'ex-Lorientais, l'attaquant Terem Moffi auteur de 12 réalisations cette saison. Ce soir en s'imposant contre Ajaccio, les Niçois pourraient revenir à 3 points de la 5e place, synonyme de place européenne.