14:45 - Haise : "On sera favori"

Avant le coup d'envoi de la rencontre entre le RC Lens et Toulouse, l'entraîneur des Sang et Or a jaugé son adversaire en conférence de presse. S'il admet facilement que les Lensois sont favoris, le tacticien français s'attend toutefois à une rencontre disputée : "Je ne m'attends pas à un match facile contre Toulouse, une très belle équipe, dans la continuité de ce qu'elle a proposé l'an dernier. Pas plus contre Angers ou contre Clermont. On sera favori par rapport au classement, certainement, mais ce n'est pas pour ça que ce sera facile. C'est à nous de mettre les choses en place. Notre début de saison? Il n’y a vraiment pas d’emballement, poursuit le technicien. On est très contents d’être là où on est, mais on sait très bien qu’on n’est pas le PSG ou les grosses écuries du Championnat. On est Lens, on essaie de faire du Lens, même si ce n’est pas toujours facile."