Ligue 1 : l'OM surpris par le RC Lens, résultats et classement

Ligue 1. L'Olympique de Marseille s'est incliné pour la troisième d'affilée en Ligue 1 samedi soir contre le RC Lens lors de la 12e journée de Ligue 1, sur le score de 1 but à 0. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

La 12e journée de Ligue 1 a débuté vendredi 21 octobre 2022 avec la victoire du Paris Saint-Germain à Ajaccio (0-3). L'OL de Laurent Blanc s'est imposé à Montpellier (1-2) tandis que l'OM s'est incliné à domicile contre Lens (0-1). Le choc entre Lille et Monaco est la dernière affiche de cette 12e journée de L1. Retrouvez tous les résultats et les dernières infos.

10:15 - L'OL s'est relancé à Montpellier Après une première défaite le week-end dernier en Ligue 1 à Rennes (3-2), Laurent Blanc a signé sa première victoire à la tête de l'Olympique Lyonnais samedi lors de la 12e journée de Ligue 1 à Montpellier. L'OL s'est imposé (1-2), grâce notamment à un but en toute fin de match d'Alexandre Lacazette. Les places européennes restent loin mais ce court succès fait du bien, après six matches sans victoire (dont cinq défaites). L’OL a remporté samedi son premier match depuis le 3 septembre, face à Angers (5-0), et son premier de la saison à l’extérieur.

09:30 - Le programme de ce dimanche en Ligue 1 Sept matchs sont au programme ce dimanche à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. Angers affrontera le Stade Rennais dès 13 heures avant les quatre matchs du multiplex de 15 heures: Toulouse-Strasbourg, Clermont-Brest, Reims-Auxerre et Troyes-Lorient. À 17h05, l'OGC Nice recevra Nantes avant le match entre Lille et Monaco en clôture de cette 12e journée de L1 (20h45).

22/10/22 - 22:58 - OM - Lens : C'est fini entre l'Olympique Marseille et le RC Lens (0-1) L'Olympique Marseille a dominé territorialement mais de manière stérile. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit légèrement à son avantage (57% contre 43%), mais c’est le RC Lens qui a réussi davantage de tirs cadrés (5 contre 3) et surtout qui s’impose au final (0-1). OM - Lens en direct

22/10/22 - 22:49 - OM - Lens : Benoit Millot a pris sa décision ! La décision est tombée pour le RC Lens alors que la VAR a été requise au Orange Vélodrome à la suite d'un geste litigieux : pas de carton rouge ! La défense adverse n'a pas commis de faute selon Benoit Millot ! OM - Lens en direct

22/10/22 - 22:49 - OM - Lens : Benoit Millot va-t-il sortir un carton rouge ? Se dirige-t-on vers un carton rouge ? Benoit Millot a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo. OM - Lens en direct

22/10/22 - 22:43 - OM - Lens : David Pereira Da Costa ouvre le score pour le RC Lens (0-1) ! Nous en sommes à 0 à 1 au Orange Vélodrome ! Le RC Lens débloque les compteurs à la 78e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, avec un but de David Pereira Da Costa. Les Marseillais sont désormais contraints de réagir ! OM - Lens en direct

22/10/22 - 22:10 - OM - Lens : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre l'Olympique Marseille et le RC Lens, à Marseille, où Benoit Millot siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. OM - Lens en direct

22/10/22 - 21:53 - OM - Lens : C'est la mi-temps à Marseille pour les Marseillais et les Lensois L'Olympique Marseille a la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est nettement en faveur de l'Olympique Marseille (65% contre 35% pour le RC Lens), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités avec 2 tirs cadrés et le score reste de parité (0-0). OM - Lens en direct

22/10/22 - 21:00 - OM - Lens : Coup d'envoi du match OM - Lens ! Le match démarre à Marseille, où Benoit Millot siffle le coup d’envoi de OM - Lens. OM - Lens en direct

22/10/22 - 20:30 - Le match entre l'OM et Lens va commencer Le choc de la 12e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens va débuter dans quelques minutes. L'arbitre Benoît Millot sifflera le coup d'envoi de la rencontre sur la pelouse du stade Vélodrome à 21 heures et est à suivre sur les antennes du groupe Canal+.

22/10/22 - 19:45 - OM-Clauss: "Ca fera bizarre" Ce match de la 12e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens sera forcément particulier pour Jonathan Clauss, passé du club lensois au club phocéen durant l'été après une excellente saison dernière dans le Nord. L'international français s'attend à un match étrange mais compte bien ne pas faire de cadeaux à son ancienne équipe: " Forcément, ça fera bizarre. Déjà parce que je suis en train de me faire l’image: les visages quand je lèverai la tête, ce seront tous ceux que j’avais l’habitude de voir. Ce sera spécial, mais ce sera festif, a-t-il avoué cette semaine en conférence de presse. C’est la première fois de ma carrière que je vais me retrouver à jouer contre d’anciens équipiers. (...) C’est un match important pour notre saison et notre classement. Lens (3e, ndlr) est juste devant nous. Ils me connaissent bien, je les connais bien, mais ils ont aussi évolué. Il faudra faire au mieux."

22/10/22 - 19:00 - L'OM doit se reprendre contre Lens Le match entre l'Olympique de Marseille (4e) et le RC Lens (3e) est sans contestation possible le choc de cette 12e journée de Ligue 1. Mais l'OM est certainement un peu plus sous pression que son adversaire lensois ce samedi soir, puisque les hommes d'Igor Tudor restent sur deux défaites d'affilée en Ligue 1 (contre Ajaccio et à Paris). Le PSG, après son succès à Ajaccio, pointe à 9 points de l'OM avant le coup d'envoi de cette rencontre. Un troisième revers de suite pourrait permettre à Lorient et à Lens de s'envoler un peu plus devant, mais aussi à Rennes (5e) et Monaco (6e) de revenir sur les Marseillais.

22/10/22 - 18:54 - Montpellier - Lyon : Fin du match au Stade de la Mosson (1-2) ! Les statistiques témoignent de la très nette domination de l'Olympique Lyonnais. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche largement en sa faveur (69% contre 31% pour Montpellier HSC), les Lyonnais se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 8 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour Montpellier HSC, et l’emportent donc logiquement (1-2) dans cette confrontation. Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 18:49 - Montpellier - Lyon : Encore un but au Stade de la Mosson pour l'Olympique Lyonnais (1-2) ! Alexandre Lacazette trouve l'ouverture et redonne l'avantage à l'Olympique Lyonnais à la 90e minute ! Ce Montpellier - Lyon repart sur de nouvelles bases au Stade de la Mosson : le tableau d'affichage passe à 1 à 2 dans cette 2e mi-temps. Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 18:34 - Montpellier - Lyon : Stephy Mavididi (Montpellier HSC) est expulsé ! Carton rouge ! Alors que l'Olympique Lyonnais se trouvait en infériorité numérique jusqu'ici, Thomas Leonard sort un autre carton rouge de sa poche et renvoie cette fois Stephy Mavididi. On joue donc à 10 contre 10 dans ce Montpellier - Lyon. Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 18:33 - Montpellier - Lyon : Carton rouge pour Sinaly Diomande (Olympique Lyonnais) ! La tendance du match pourrait s’inverser ! Sinaly Diomande reçoit un carton rouge après cette vilaine faute et va mettre son équipe en difficulté. L'Olympique Lyonnais est désormais à 10, tout comme son adversaire du soir après cette décision de Thomas Leonard L’entraîneur va peut-être procéder à un changement tactique. Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 18:29 - Montpellier - Lyon : Egalisation du Montpellier HSC (1-1) ! Sepe Elye Wahi vient de trouver la faille et remet son équipe sur les rails à la 70e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le match est relancé pour les Montpelliérains. Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 18:26 - Montpellier - Lyon : La VAR ne voit pas de faute Après avoir fait appel à la VAR pour un geste litigieux dans la surface, Thomas Leonard fait part de sa décision définitive : rien ne justifie un penalty pour l'Olympique Lyonnais. Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 18:26 - Montpellier - Lyon : Thomas Leonard fait appel à la VAR ! Le jeu est arrêté à Montpellier : Thomas Leonard hésite à siffler un penalty pour l'Olympique Lyonnais après un geste litigieux dans la surface et fait appel à l'assistance vidéo. Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 18:04 - Montpellier - Lyon : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Montpellier. Le score est de 0-1. Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 17:48 - Montpellier - Lyon : Thomas Leonard siffle la mi-temps à Montpellier La supériorité de l'Olympique Lyonnais est incontestable pour le moment : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est indiscutablement en faveur de l'Olympique Lyonnais (69% contre 31% pour le Montpellier HSC), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le Montpellier HSC, et qui mène donc logiquement dans ce match (0-1). Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 17:37 - Montpellier - Lyon : Ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais (0-1) ! L'Olympique Lyonnais ouvre le score à la 33e minute dans cette 1e période. Et c'est Houssem Aouar qui inscrit ce premier but du match ! Nous voilà à 0 à 1 dans ce Montpellier - Lyon au Stade de la Mosson. Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 17:00 - Montpellier - Lyon : Thomas Leonard lance la rencontre entre le Montpellier HSC et l'Olympique Lyonnais ! Le coup d’envoi de ce duel entre le Montpellier HSC et l'Olympique Lyonnais vient d’être donné par Thomas Leonard, au Stade de la Mosson. Montpellier - Lyon en direct

22/10/22 - 16:30 - Record historique d'affluence dans les stades cette saison La Ligue de football professionnel a communiqué vendredi les chiffres de l'affluence dans les stades en Ligue 1 depuis le début de la saison 2022-2023. Ils sont les plus élevés de l'histoire du championnat. Avec une affluence totale de 2,82 millions de spectateurs, c'est une hausse de 12% par rapport à la saison dernière et 4% par rapport à l'exercice 2019-2020 qui est enregistrée. Le taux de remplissage des stades bondit à 81% (+11% par rapport à la saison dernière), et l'affluence moyenne s'établit à 23.850 spectateurs (+8%).